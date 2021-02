Další zpřísnění! Slovensko chce lidem povolovat vycházky přes SMS zprávy

Slovenská vláda stále není spokojená s vývojem koronavirové pandemie a plánuje proto další zpřísnění. Slováci by nově mohli chodit venku jen se speciální SMS zprávou, kterou by kontrolovala policie.

Slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí v pondělí oznámil, že plánuje další zpřísnění již platných omezení. Podle Krajčího totiž současná varianta lockdownu nezabírá.

"Situace začíná být velmi vážná navzdory zavedeným opatřením," řekl Krajčí. Ministr se obává velkého náporu na nemocnice, které by situaci nemusely zvládnout. V zemi je nyní hospitalizováno 3653 pacientů s koronavirem.

Ministr navrhuje například to, že by lidé museli prostřednictvím SMS zpráv žádat o výjimku ze zákazu vycházení. "Lidé pošlou SMS s ohledem na nějakou výjimkou, kterou budou požadovat. Centrála jim odešle zprávu, která jim povolí porušit zákaz vycházení na jistou dobu, jež budou potřebovat," řekl Krajčí. SMS zprávy by kontrolovala policie, píše web tvnoviny.sk.

Nyní musí mít Slováci při opuštění domu negativní test na covid. Test je potřebný například při cestě do práce, při doprovodu dětí do školy i školky, zároveň bez něj nelze jít ani na poštu, do banky, pojišťovny, čistírny oděvů, trafiky, optiky, knihovny, servisu kol anebo do autoservisu.

Ministrův návrh by měla vláda projednat v úterý. Čeká ještě na výsledky plošného testování, které v zemi proběhlo v minulých dnech. Velké obavy v zemi panují z nových mutací viru.

Ministr Krajčí také upozornil, že Slovensku hrozí od 8. února kompletní uzavření. Fungovala by jen kritická infrastruktura. Od 8. února totiž v zemi začne platit tzv. COVID AUTOMAT, obdoba českého indexu PES. Slovensko podle současných čísel spadá do nejhoršího, šestého, stupně.

