Děti budou doma až měsíc. Ministři řeší ošetřovné i změnu školního roku

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula prohlásil, že uzavření škol, které v Česku platí od středy 11. března, by mělo trvat nejméne dva týdny, možná dokonce až měsíc či déle. Pedagogové se obávají, zda stihnout splnit učební kvóty, děti zas, aby kvůli tomu nepřišly o část letních prázdnin.

Posunutí školního roku by mohlo být řešením nenadálé situace. Pokud děti budou doma celý měsíc během března a dubna, bude nutné chybějící učivo dohnat. Narušen může být i harmonogram přijímacích zkoušek nebo maturit, i když ministr zdravotnictví jak zatím doporučuje ponechat v původních termínech.

"Přijímací zkoušky na střední školy prozatím zůstávají v původních termínech. Učitelům doporučujeme, aby toto období využili pro distanční podporu přípravy žáků na přijímací zkoušky," zveřejnilo ministerstvo své stanovisko na twitteru. Totéž doporučení platí pro zápisy na základní školy. Posunout naopak radí všechny soutěže, přehlídky, olympiády a podobné události, a to na na náhradní termín po odvolání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Kdy to bude, však nikdo říct nedokáže.

Zpisy:

Organizaci zpis na zkladn koly doporuujeme zatm ponechat v plnovanm termnu a informace aktualizovat podle innosti opaten Ministerstva zdravotnictv. — MMT (@msmtcr) March 10, 2020

Na jakékoli závěry je totiž zatím brzy, koronavirové prázdniny potrvají pravděpodobně minimálně dva týdny, pak ministr zdravotnictví zhodnotí vážnost situace a dopad dosavadních opatření a spolu s Bezpečnosntí radou státu rozhodne o dalším postupu. Nastolená opatření mohou ještě zpřísnit, nebo se naopak situace zklidní a přiblíží znovu normálu.

Dva týdny nebo měsíc koronavirových prázdnin ale pro školství zatím nepředstavuje natolik zásadní problém, že by došlo k zásadním změnám v harmonogramu školního roku, a tedy i ke zkracování letních prázdnin. "Čtrnáct dnů až měsíc je záležitost, která je zvládatelná přes nástroje on-line vzdělávání a domácí práce. V tuhle chvíli o tom, že bychom zkracovali prázdniny, neuvažuji," potvrdil v rozhovoru pro novinky.cz ministr školství Robert Plaga.

Jak dlouho budou nynější koronavirové prázdniny ale skutečně trvat, je zatím věcí dohadů. Minimální stanovená hranice, po které bude ministr zdravotnictví schopen přinést nějaké závěry a rozhodnout o dalším postupu, jsou dva týdny. "S ohledem na vývoj epidemie v Evropě se domnívám, že to spíše bude minimálně měsíc," přiblížil epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Zavedená opatření vlády zatím platí na dobu neurčitou. Rodiče mohou na na dítě, se kterým musejí zůstat doma, čerpat tzv. ošetřovné, týká se to ale jen rodičů v zaměstnaneckém poměru, nikoli OSVČ, navíc ho lze uplatnit pouze na děti mladší deseti let, případně děti se speciální diagnózou a potřebami(ADHD, autismus apod.), ke kterému ale potřebuje rodič lékařské potvrzení. I tak ošetřovné platí jen na devět dní (u samoživitelů na šestnáct), což v případě koronavirových prázdnin zřejmě stačit nebude.

"Jsme přesvědčeni, že mimořádná situace si žádá mimořádná opatření. Ty lhůty pro ošetřovné, které doposud byly dostačující, už dostačující nejsou a část lidí by se mohla dostat do velkých existenčních potíží. Chtěli bychom proto tuto dobu neomezovat v případě, že vláda vyhlásí stav nouze nebo mimořádné opatření," uvedl v rozhovoru pro Českou televizi náměstek Ministerstva práce a sociálních věcí Robin Povšík.

"Musí však dojít ke změně zákona. Existuje ale cesta, tzv. stav legislativní nouze, kdy je možné ve velmi krátké lhůtě předložit nový návrh zákona, nechat ho projednat vládou, sněmovnou a senátem a nechat ho podepsat prezidentem," dodal náměstek. Stejný režim by Povšík rád vyjednal také pro osoby samostatně výdělečně činné. "I na něj by měla být vztažena podobná pravidla, rádi bychom jim vyjednali 60 % z tzv. příjmového mediánu, ale je to stále věc k diskuzi," dodal Povšík.

Ministr školství Plaga hovořil o možnosti prodloužit školní rok na úkor letních prázdnin: