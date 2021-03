Distanční výuku musí mít i děti ve školkách. Je to složité, tvrdí učitelky

Distanční výuka se dotkla i těch nejmenších žáčků, zapojit se do ní nově musí i děti, které navštěvují povinný předškolní ročník. "Distanční výuka v mateřských školách v tuto chvíli není úplně jednoduchá záležitost. Postupujeme podle metodiky pro mateřské školy. Nicméně v této metodice jsou stanovena pouze doporučení pro vzdělávání distančním způsobem," svěřila se redakci TN.cz ředitelka MŠ Jinolice Monika Hakenová.

Záleží tak na každé školce, jaký přístup k distanční výuce si zvolí. "Naše mateřská škola po dohodě s rodiči předškolních dětí, kterých máme v tuto chvíli 23, zvolila postup pouštění pětiminutových videozáznamů každý den. My paní učitelky se natáčíme," popisuje způsob výuky na dálku ředitelka školky.

Po pětiminutových videích školka sáhla na základě metodiky ministerstva školství, která doporučuje, aby u takto malých dětí v případě on-line výuky nepřesahovala 30 minut za týden. "Chceme být s dětmi v kontaktu každý den, proto jsme to takto stanovili a rodiče to akceptovali," vysvětluje Hakenová.

Zároveň s rodiči probíhá i písemná komunikace, kdy k videu učitelky posílají vždy nějaký úkol. "Je drobný, malý. Ať se jedná třeba o čtení s porozuměním či rozvoj předmatematické gramotnosti. Snažíme se, aby měly děti možnost tvořivé práce a také sportu. Před malou chvílí jsem ukončila nahrávku atletické rozcvičky, která jim bude poslána a k tomu rodiče dostanou SMS zprávou doprovodný text," prozradila ředitelka.

Dodala, že cílem úkolů je menší procvičení a zabavení dětí. "Nechceme rodiče stresovat nějakým tlakem a aby trávili spoustu času nad přípravou a realizací úkolů. Jsou opravdu splnitelné do pěti, deseti minut," vysvětluje ředitelka. Školka rodičům, v případě, že nemají k dispozici potřebnou IT techniku, nabídla k vypůjčení 14 tabletů, žádný z nich ale nabídku nevyužil.

Rodiče posléze školce posílají zpětnou vazbu například v podobě vyfoceného obrázku, které dítě namalovalo. Distanční výuka v mateřských školách závisí na úzké spolupráci s rodiči, bez jejich zapojení není možná. "Jsem s touto formou spokojená, odezva od rodičů je také pozitivní. I děti jsou nadšené, jsou rády, že ten kontakt mezi námi je," pochvaluje si Hakenová.

Nutnost zapojení rodičů potvrzuje i ředitelka jiné z mateřských škol na Jičínsku Lenka F. "Dítě to samo dělat nebude," konstatovala. Přístup k distanční výuce mají trochu odlišný než v jinolické školce.

"Posíláme různé pracovní listy, grafomotorické úlohy, spojovačky, přiřazovačky, odkazy na písničky, pohybovky, foukání, dýchání, různé náměty k pracovním činnostem. On-line výuka ve spoustě rodin není možná. Když má dítě například další dva sourozence," vysvětluje Lenka F.

Děti jsou podle ní zvyklé na vyplňování pracovních listů a plnění úkolů, lehké to přesto není. "Samozřejmě je to složité, co si budeme povídat," povzdechla si.

Mateřské školy byly od podzimu až doposud po celou dobu otevřené, na rozdíl od první vlny epidemie, která Česko zasáhla na jaře loňského roku. Nyní vláda opět sáhla po uzavření všech vzdělávacích zařízení v souvislosti se zhoršující se epidemickou situací. Kdy by se děti mohly vrátit do škol, zatím není jisté. S tzv. tvrdým lockdownem se zatím počítá na tři týdny.

