Do Rakouska od půlky června bez omezení, slibuje ministr zahraničí

“S Rakouskem jsme si potvrdili zájem, abychom do půlky června otevřeli naše hranice nejen z ekonomických důvodů, ale i pro turisty. Mělo by se směřovat k tomu, že se budeme vracet k normálu, tedy že do sousedního Rakouska půjde cestovat bez testů,“ řekl na úterní tiskové konferenci ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Podobný model nabídl i Slovensku. "Věříme, že v půlce června by mohl vzniknout takový Minischengen, tedy cestování bez kontrol, testů i karantény," doplnil Petříček.

Ministerstvo zahraničí chce přizvat také Maďarsko, vykazuje podle něj velmi dobrá čísla, co se koronaviru týče. "V druhé polovině příštího týdne finálně potvrdíme přesné datum, kdy dojde k otevření hranice," prohlásil Petříček.

Jednání jsou naplánovaná i s ostatními sousednímu státy. Česko se zůčasní videokonference pořádané Německem se všemi jeho sousednímu státy. Podle Petříčka je třeba také dořešit technické detaily a vztah ke třetím zemím, hlavně těm, kde je hrozba koronaviru ještě vysoká.