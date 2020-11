Domovy pro seniory čeká plošné testování, týkat se má až 200 tisíc lidí!

Domovy seniorů čeká od středy plošné testování na koronavirus. Týkat se má podle ministerstva zdravotnictví zhruba 200 000 klientů a zaměstnanců. Podstupovat budou pravidelně antigenní testy. Vláda se také chystá do domovů rozeslat v následujících dnech tři miliony respirátorů FFP2.

Nemoc covid-19 se v současnosti vyskytuje v 550 zařízeních sociálních služeb. Jen nakažených pracovníků je aktuálně přes 2 900. "I ti, kteří se starají o tuto část rizikové populace, budou testováni tak, aby se snížilo riziko přenosu onemocnění," uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

První testy klientů se musejí uskutečnit do sedmi dní od začátku platnosti již vydaného opatření a poté každý týden. Lidé s pozitivním testem mají jít podle nařízení do izolace.

"Momentálně jsme zpracovali dnešním dnem sestavy klientů, kteří se nebudou testovat podle tohoto opatření, to znamená všichni ti, co byli pozitivní v rámci devadesáti dnů. U nás je to asi 110 klientů a 241 klientů se naopak bude testovat," uvedl ředitel domova pro seniory Slučenice Radek Baran.

"V některých zařízeních řada těch zdravotníků je na ošetřovném nebo zdravotní neschopnosti, takže mohou mít problém otestovat všechny v tom intervalu, který je dán," zhodnotil prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.

Plošné testování v sociálních službách je prý nezbytné kvůli rychlému šíření nemoci covid-19. Senioři jsou totiž podle odborníků nejvíce ohroženi vážným průběhem nemoci a navíc tvoří převážnou většinu z těch, kteří nákaze podlehli.

"To riziko nárůstu u této věkové kategorie spočívá v tom, že samozřejmě tato kategorie jsou lidé, kteří plní ta nemocniční zařízení, protože většina z nich potom skončí hospitalizovaných," vysvětlil epidemiolog Roman Chlíbek.

Pracovníci v domovech seniorů musí mít dva respirátory na směnu. Řada zařízení jich ale nemá dostatek. Dostat by je měli v řádech dnů.