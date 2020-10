Druhé kolo senátních voleb. Voliči mohou hlasovat až do večera

Druhé kolo senátních voleb se bude konat v celkem 26 obvodech. Jediným, kde lidé dnes ani zítra hlasovat nebudou, je Děčín. Tam už v prvním kole získal téměř 53 % místostarosta obce Krásná Lípa a senátor Zbyněk Linhart, který svůj mandát obhájil.

Na rozdíl od prvního kola voleb, kdy lidé dostávali volební lístky do svých schránek, budou mít voliči hlasovací lístky k dispozici až ve volební místnosti, kde musejí prokázat svou totožnost.

Volby se opět uskuteční za přísných hygienických opatření. Tomu, kdo nebude mít při vstupu do volební místnosti zakrytá ústa a nos rouškou, hrozí pokuta.

Už ve středu mohli rozhodovat o budoucích senátorech ti, kteří jsou kvůli koronaviru v nařízené karanténě, a to z aut na drive-in stanovištích. O ta byl ale oproti minulému týdnu, kdy se volilo i do krajských zastupitelstev, o poznání menší zájem.

Například v Prachaticích nedorazil nikdo. V Plzeňském kraji využilo možnost volit z auta pouze 11 lidí. Do večera mohli lidé požádat o hlasování do přenosné volební schránky. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.