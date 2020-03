"Epidemii koronaviru jsme podcenili," přiznala šéfka Evropské komise

"Domnívám se, že my všichni, kdo nejsme experti, jsme na začátku koronavirus podcenili," uvedla Ursula von der Leyenová, předsedkyně evropské komise. Připustila, že spolu s dalšími politiky zpočátku podcenila nebezpečí koronaviru. Zároveň dodala, že opatření, která se dříve jevila jako drastická, nyní považuje za nezbytná. V boji proti koronaviru přitom Evropská unie sklízí kritiku.

Švýcarsko zažívá největší mobilizaci armády od druhé světové války. Země chce postupně povolat až 8 tisíc vojáků. Ti by měli pomáhat v nemocnicích a zdravotnických zařízeních.

Armádu povolali také ve Španělsku. V zemi čísla nakažených rostou, i přestože je omezen pohyb na veřejnosti. Odborníci se obávají, že kvůli pozdnímu přijímání preventivních kroků bude situace ve Španělsku vážnější než v Itálii. V nejrizikovější skupině se ocitli španělští senioři - v madridském domově důchodců koronaviru podlehlo 17 lidí.

"Nevím, jestli jsem se nestal paranoidní. Mám roušku, i když říkají, že to moc nefunguje. Lepší se chránit, než pak litovat," říká Guillermo, španělský kurýr.

Nejhorší situace zůstává v italské Lombardii. Tamní úřady oznámily, že během včerejšího dne tam nemoci podlehlo 319 lidí. V oblasti je aktuálně téměř 18 tisíc nakažených. Proto italský premiér plánuje plošnou karanténu prodloužit.

"Modlíme se, aby se ta epidemie nepřesunula do středu a na jih Itálie. To hrozí a to se čeká, proto tady u nás je vysoká mobilita ze strany úřadů a zdravotnictví. V Římě se otevírají, nebo se chystají, tři velký nemocnice, který jsou určený jenom pro pacienty s Covid-19. Až by se to tady rozjelo ve větším, a to se čeká," uvedla Olga Kozárová, která žije v Itálii.

Přes 12 tisíc případů hlásí aktuálně Německo. Situace je velmi vážná. Od druhé světové války nečelila země žádné podobné výzvě. "Pokud infekci nezpomalíme v nejbližších dnech, během dvou až tří měsíců může být v zemi až 10 milionů nakažených," uvedl Lothar Wieler, ředitel Národního centra pro kontrolu nemocí.

Ve velké Británii během 18. března přibylo 676 nakažených. To je více než třetinový nárůst oproti předchozímu dni. V zemi je aktuálně více než 2,5 tisíce infikovaných. Vládní experti tvrdí, že se musí nakazit 60 % Britů, aby země získala takzvanou kolektivní imunitu.

Přestože první případ ohlásila Británie 31. ledna, vláda zatím nechce přijímat žádná razantní opatření. Britská vláda přistoupila k uzavření všech škol. Nařízení začne platit v pátek 20. března. Premiér Boris Johnson navíc naznačil, že se v izolaci může ocitnout celý Londýn. Ten má aktuálně 1 tisíc nakažených.