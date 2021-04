Epidemiolog: O indické mutaci zatím moc nevíme, v Česku převládá britská

Vláda minulý čtvrtek představila balíčky rozvolňování. Mezi posledními přijdou na řadu divadla, kina a bazény. Počkáme si i na zahrádky restaurací. Nový systém balíčků, který nahradil systém PES, se řídí podle počtu nakažených v České republice na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dní.

"Já jsem se na nových balíčcích mírně podílel. Jsem rád, že se to takto ujalo. Ono se nám to osvědčilo už loni na jaře. Teď už má velká část lidí protilátky po nemoci nebo po očkování. To je velká pomoc při tom, aby to rozvolňování dopadlo bezpečně," řekl epidemiolog Rastislav Maďar.

Podle Maďara je důležité rozvolňovat asymetricky, jelikož se celoplošný lockdown neosvědčil. Zároveň zdůraznil, že odborníkům jde o co nejrychlejší rozvolnění, ale zároveň o nejbezpečnější. "Myslím si, že všichni máme záměry stejné. To znamená rozvolnit co nejrychleji, ale zároveň co nejbezpečněji," dodal Maďar.

Epidemiolog také připomněl novou indickou mutaci, která v současné době zatěžuje Indii, kde jen za pondělí přibylo více než 350 tisíc nakažených. "My teď tady máme rozšířenou britskou variantu a k nám se tak zatím žádná infekčnější varianta nedostane. Indická varianta je dvojitá by musela být infekčnější, aby vytlačila tu britskou, což zatím nevíme," informoval Maďar.

