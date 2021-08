Fenka měla v těle mrtvé štěně. Majitel se s penězi zpozdil, klinika operaci zrušila

Rodina Šímových ze Zlína má pětiletou fenku amerického pitbulteriéra Albu, vždycky jí ale říkají "Albinko". Ta čekala štěňátka, porod z minulého týdne se ale moc nevydařil. Jeden potomek zůstal v ní, ostatní kromě dvou zemřeli.



Rodina proto hledala pomoc u veterináře. Klinika, kam obvykle jezdí, ale neměla k dispozici chirurga, který by fence pomohl. Proto zamířili na Veterinární kliniku Lazy ve Zlíně, kde je i veterinární pohotovost. Dvěma štěňátkům, která porod přežila, se ale také moc dobře nedařilo.



"Na místo jsme přijeli o půl šesté večer v pátek. Došla paní doktorka, řekla nám, že ta operace bude stát šest až osm tisíc. Štěňátka si nechali vevnitř v ordinaci. Přijel pan primář, moje žena akorát přijížděla zpátky k veterině s osmi tisíci, vyšel pan primář a říká, že operace bude stát 10 100 korun," řekl majitel psa David Šíma pro TN.cz.



Tak Šíma sedl do auta a jel shánět další peníze. On i jeho manželka pracují jako dělníci v pneu výrobě a vychovávají 11letou dceru. I když je to pro ně velký náklad, neváhali, aby Albince pomohli. S personálem na klinice se dle svých slov domluvil, že dorazí do 19:15.

Několik minut zdržení



Šímovi se podařilo sehnat celý obnos a rychle jel zpátky. Popsal, že se zdržel jen o několik minut. "Volal jsem jim v 19:10, že už jedu, že jsem na cestě," pokračoval v popisu Šíma. Ani to podle něj ale nestačilo. Personál předal štěňata jeho manželce a odjel.



Dle jeho slov personál předal manželce jedno štěně mrtvé a jedno živé. I to živé ale po cestě zpět domů zemřelo. Albinka naštěstí v noci zvládla vrhnout mrtvé štěně sama a nyní je prý v pořádku.

Vyjádření veterinární kliniky



Redakce TN.cz se obrátila na kliniku s žádostí o vyjádření. "O štěňata bylo z naší strany okamžitě postaráno, umístěna na vyhřívací podložku a současně zahřívána i obdobou termoforu. Dušné štěně bylo opakovaně rozdýcháváno a opakovaně odsávána tekutina z dýchacích cest a byla mu poskytnuta kyslíková terapie. Vzhledem k dušnosti jednoho, a především k výrazné hypotermii obou štěňat, byla vyslovena nejistá prognóza," sdělila.



Fenka byla podle vyjádření veterinářů klinicky v pořádku. "Pomocí USG (ultrasonografie, pozn. red.) byla zjištěna přítomnost jednoho plodu v porodních cestách, bez známek srdeční akce, s mizivou šancí na spontánní porod. Majiteli bylo navrhnuto provést císařský řez," zmínila klinika.

Cena za operaci



"Nejprve byla majiteli sdělena orientační cena cca 8 000 korun, následně zpřesněno konkrétní kalkulací na 10 100 korun s tím, že po složení hotovosti jsme připraveni okamžitě operovat. Majitel s tímto postupem souhlasil a opakovaně nás ujišťoval, že peníze bude mít v řádu desítek minut k dispozici. Nejprve uváděl do 10 minut, následně za 3 minuty, pak opět 10 minut, pak za 25 minut a tak dále..." přiblížila klinika.



Personál kliniky tak Šímovi kolem 18:45 sdělil, že jsou ochotní čekat do 19:15. Pokud by do té doby nepřijel s penězi, tak se operace neuskuteční.



"Čekali jsme na majitele celkově více než 1,5 hodiny, po ordinační době, ve složení dvou veterinárních lékařů a jedné veterinární sestry. Majitel nebyl během této doby schopný s přislíbenou částkou dorazit. Následně jsme paní, která majitele doprovázela, předali štěňata, obě živá, s tělesnou teplotou 37 °C, se zajištěním tepelného komfortu. Fena nebyla v době prezentace v akutním ohrožení života. Zvířatům byla poskytnuta veterinární péče v celkové hodnotě cca 2 600 korun, kterou majitel dosud neuhradil," doplnila klinika k úterní půl jedenácté dopoledne. Kompletní vyjádření kliniky si můžete přečíst zde:

Veterináři musí poskytnout první pomoc



Redakce TN.cz oslovila českou Komoru veterinárních lékařů (KVL). "Veterinární zákon ukládá veterináři povinnost vždy poskytnout neodkladnou péči ('první pomoc'), aby nedošlo k utrpení zvířete, kterému bylo možné zabránit. Zároveň ale platí, že za poskytnutí první pomoci vždy náleží veterináři právo na finanční odměnu. První pomocí se rozumí základní a jednoduché úkony, tedy například aplikace léku proti bolesti, zastavení krvácení obvazem a podobně," objasnila komora.



Veterinární komora ale také upozornila na to, že se čeští veterináři často potýkají s neplatiči. "Jedná se bohužel o jev, který má za následek pokles motivace veterinárních lékařů k provozování pohotovostní služby. Veterinární lékaři jsou soukromí podnikatelé a na provoz pohotovostní služby nečerpají žádné příspěvky, ani dotace. Zejména non stop pohotovostní veterinární služba klade vysoké finanční nároky na materiální vybavení pro akutní medicínu a také na personál," vysvětlila komora.



Zde najdete celý rozhovor s veterinární komorou. Ten se mimo jiné týkal toho, kdy musí veterináři poskytnou zvířeti bezodkladnou pomoc, kam si majitelé zvířat případně mohou stěžovat na veterináře, jaké jsou zkušenosti s neplatícími majiteli a podobně:

