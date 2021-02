Hejtmani požádají vládu o nouzový stav. Prioritou je návrat dětí do škol

Po třídenní debatě se všichni hejtmani dohodli, že požádají vládu o vyhlášení nového nouzového stavu. Na svém twitterovém účtu to oznámil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Od kdy bude platit, ale zatím není jasné. Platit by měl zřejmě 14 dní. Podle ústavních právníků ho ale může Sněmovna ihned zrušit.

Po třídenní debatě s vládou, se hejtmani všech krajů dohodli, že požádají o vyhlášení nového nouzového stavu. Na svém Twitteru to uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Platit by měl zřejmě 14 dní. "Dnes jsme se dohodli na tom, že všichni hejtmani požádáme o vyhlášení nouzového stavu. Je to v daný okamžik jediná cesta, jak zvládnout krizový stav v naší zemi,“ napsal Vondrák.

Jestli bude nouzový stav platit hned od pondělí ale hejtman neoznámil. Podle ústavního právníka Aleše Gerlocha může ale Sněmovna nouzový stav ihned zrušit. "Vyhlásit ho vláda asi může, z ústavního hlediska je to ovšem dost problematické. A musí to ihned sdělit Poslanecké sněmovně a ta to může zrušit," popsal Gerloch.

"Děkuji hejtmanům za velmi korektní a věcné jednání. Dohodli jsme se na dalším společném postupu v situaci, která je z epidemiologkého hlediska velmi složitá. Při pokračování nouz. stavu je priorita návrat dětí do škol, úpravy opatření budeme průběžně konzultovat s kraji," poděkoval hejtmanům předseda ČSSD Jan Hamáček.

K rozhodnutí hejtmanů se vyjádřil bývalý poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek. "Pokud sněmovna vládě nouzový stav neprodloužila a vláda tak učiní na žádost hejtmanů, pak bude porušena Ústava, princip dělby moci a vláda bude demonstrovat opovrhování Poslaneckou sněmovnou i voliči," napsal Kalousek na svém Twitteru.

Podle předsedy Pirátů je to šance, jak s vládou konečně začít spolupracovat. "Současná situace je šancí nastavit funkční opatření a vrátit lidem důvěru. Ve Sněmovně teď musíme řešit pandemický zákon, covid nemocenskou, kompenzace a otevření škol. Doufám, že s námi premiér konečně začne spolupracovat. Plán od nás dostal," napsal předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Předseda senátu Miloš Vystrčil v neděli zaslal vládě dopis, kde uvádí, že nouzový stav bez podpory dolní komory parlamentu vyhlásit nelze. K obsahu dopisu se vyjádřil právník Ondřej Dostál. "Pan předseda Senátu Miloš Vystrčil potvrzuje roli Senátu jako strážce ústavnosti a dělby moci. Dopis premiérovi a členům vlády: Nouzový stav nelze proti vůli PSP vyhlásit ani na popud hejtmanů," uvedl Dostál.