Horká židle ministra zdravotnictví! Česko jich vystřídalo nejvíce. PŘEHLED

Adam Vojtěch by se měl po skoro roce opět ujmout vedení ministerstva zdravotnictví. Nahradit by měl Petra Arenbergera (za ANO). Česko od začátku pandemie vyměnilo ve vedení resortu nejvíce ministrů ze všech okolních států.

Adam Vojtěch se stal poprvé ministrem zdravotnictví za první vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) v roce 2017. Resort vedl necelé tři roky, odstoupit se nakonec rozhodl sám v září roku 2020 poté, co se Česko už nějakou dobu potýkalo s pandemií koronaviru. "Chci tím vytvořit prostor k řešení epidemie koronaviru, která nás ještě určitě nějaký čas bude provázet," vysvětlil tenkrát na tiskové konferenci Vojtěch.



Po svém odchodu z ministerstva nastoupil do představenstva Krajské zdravotní, která v Ústeckém kraji spravuje pět nemocnic. Krajská zdravotní je jednou z největších zdravotnických společností v zemi. Spravuje největší nemocnice ve městech Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Teplice a Děčín.

Adam Vojtěch působil na ministerstvu zdravotnictví necelé tři roky:



Loni 23. září nahradil Adama Vojtěcha epidemiolog Roman Prymula. Ten se však ve funkci příliš dlouho neohřál. O měsíc později rezignoval poté, co byl 21. října před půlnocí spatřen, jak vychází z restaurace na pražském Vyšehradě. Ta však měla být v rámci opatření vlády kvůli šíření koronaviru zavřená. Prymula navíc neměl nasazenou roušku, a to ani v moment, kdy sedal do auta a odjížděl. Ve funkci byl měsíc a osm dní.



29. října 2020 Prymulu vystřídal Jan Blatný, který pracoval jako primář na oddělení dětské hematologie a biochemie ve Fakultní Nemocnici v Brně. Blatný ve vedení ministerstva zdravotnictví vydržel do začátku dubna tohoto roku, kdy ho odvolal premiér Andrej Babiš (ANO).



"Chtěl bych vám sdělil, že pan prezident mě na žádost pana premiéra dnes odvolal. Jako důvod vidím politické rozhodnutí, na které má jistě pan premiér právo," nechal se slyšet Blatný. "Sám za sebe mám čisté svědomí, že jsem pracoval na základě své odbornosti. Dá se to snad interpretovat tak, že pan premiér věří, že z nejhoršího jsme už venku," dodal.



V dubnu tak na ministerstvo zdravotnictví nastoupil další ministr, a to ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Petr Arenberger. Ten hned od začátku čelil vlně kritiky zejména kvůli povinnému majetkovému přiznání, kde se objevila řada nesrovnalostí.



Po nástupu do funkce ministra totiž Arenberger přiznal ke konci roku 2020 mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Také čelil kritice kvůli pronájmu své nemovitosti vinohradské nemocnici, ve které současně působil jako ředitel.



Ministr zdravotnictví Petr Arenberger se v úterý na tiskové konferenci obhajoval, že udělal jen chybu v majetkovém přiznání, ale po nátlaku médií se rozhodl rezignovat. Zároveň je přesvědčen, že změna na postu ministra zdravotnictví nebude mít vliv na další boj s koronavirem. Nahradit by ho měl Adam Vojtěch.



Premiér Babiš musí výměnu ministrů probrat s prezidentem Milošem Zemanem, předpokládá, že hlava státu nebude mít k Adamu Vojtěchovi žádné výhrady.



Česká republika je od začátku pandemie rekordmanem ve výměně ministrů zdravotnictví. Žádná z okolních zemí jich nevystřídala tolik. Například v Německu zastává funkci spolkového ministra zdravotnictví už od roku 2018 Jens Spahn. U rakouských sousedů se zatím vystřídali pouze dva ministři. V dubnu totiž odstoupil Rudolf Anschober, který se podle svých slov ke kroku rozhodl z důvodu vyčerpání. Ve funkci ho následně nahradil Wolfgang Mückstein.



Jinak tomu není ani v Polsku, kde byl od roku 2018 do roku 2020 ministrem zdravotnictví Łukasz Szumowski, kterého nahradil současný ministr Adam Niedzielski. Slovenskou politickou scénou otřásla kauza nákupu vakcíny proti koronaviru Sputnik V. Od jara 2020 byli vedením resortu zdravotnictví pověřeni tři lidé, a to Peter Pellegrini, Marek Krajčí a od 12. března tohoto roku Eduard Heger.

