Horoskop na neděli 27. června: Dnes se zamilujete na první pohled

Beran

Velice snadno vás dnes může ovládnout nervozita. Možná budete myslet na pracovní úkoly, ale to určitě nedělejte! Je přece neděle, tak pokud nechodíte ráno do kostela, pěkně si přispěte a pak se věnujte jen tomu, co opravdu máte rádi. Užívejte si!

Býk

Podnikejte s rodinou toulky přírodou, pikniky, grilovací party nebo večerní posezení v letních zahrádkách spojené s příjemným občerstvením. Prostě užívejte si naplno své oblíbené volnočasové aktivity, protože hvězdy radí, že je na ně nejlepší čas.

Blíženci

Venuše přesouvající se do Lva vás dnes vybízí k užívání si svých volnočasových aktivit a koníčků, a protože je neděle, nemáte žádný důvod je neuposlechnout. Naopak – pusťte se naplno do toho, co máte nejraději a zapomeňte na všechny své starosti!

Rak

Dnes se vám může ozvat bývalý spolužák nebo dávno zapomenutá láska a vás překvapí, že i po tak dlouhé době si máte co říct. Velice pravděpodobně přijde také s nápadem, jak využít některé vaše znalosti a schopnosti k budoucím výdělkům. Nebraňte se!

Lev

Venuše dnes vstupuje do vašeho znamení a vy tak máte mimořádnou šanci na seznámení nebo zamilování se! Také v případě, že žijete v manželském vztahu a skřípe vám to, je dnešek vhodný ke zlepšení atmosféry. Vymyslete nenáročný a romantický program.

Panna

Vaše skoro až přehnané aktivity začínají pomalu dráždit členy vaší rodiny. Velice rádi by si vás užili v klidu a pohodě, ale vy máte stále plno nápadů a námětů a také tendenci řešit pracovní záležitosti i v neděli. Raději to nedělejte, ochudíte se!

Váhy

Uvítáte jakoukoliv změnu rutinního programu, a proto přijmete pozvání, kterého se vám od známých dostává. Můžete se seznámit s člověkem, který pro vás může být v budoucnu užitečný. Nad vlivnou známostí si mnete ruce, zapadá přesně do vašeho plánu.

Štír

Dnes máte čuch na dobrá finanční rozhodnutí. I když je neděle, udělejte si chvilku a prozkoumejte nabídky nejrůznějších bankovních domů či investičních společností. S největší pravděpodobností natrefíte na něco opravdu zcela mimořádného a výhodného.

Střelec

Dnes vsaďte na přátelství. Je to aspekt vašeho života, který vám přináší pocit jistoty a opory. V neposlední řadě ale také zábavu, která je daleko důležitější, než máte tendenci si myslet. Po dobré zábavě se dobře pracuje, a to je pro velice důležité!

Kozoroh

Snažte se ovládat, až vás zase drobné slůvko vašeho potomka nebo životního partnera rozčílí k nepříčetnosti. Vážně není jejich chyba, že se cítíte i chováte jako čertík vyskakující z krabičky pokaždé, když se na něj někdo podívá jinak, než by chtěl!

Vodnář

Děti jsou tématem dnešního dne a pokud ve svém okolí žádné nemáte, objevte znovu to dítě, které dříme ve vaší duši. Je ukryto hluboko, milí Vodnáři, ale je tam a chce si hrát. Zavzpomínejte na dětství a oprašte nějaké své staré zvyky nebo koníčky!

Ryby

Chystáte se objevovat krásy přírody? Vyrazíte-li do lesa nebo se zatouláte k vodě, můžete uslyšet sladkou vábničku Venuše, která dnes přechází do znamení Lva. Pozorně naslouchejte! Může to být to nejkrásnější, co v životě potkáte.