Izolace je delší než pobyt, zuří Marian. Tak nejezděte, vzkázal slovenský úřad

O komplikacích, které v těchto dnech provází cestování k našim sousedům, ví své i pan Marian, který žije se svou manželkou v České republice a rádi by vycestovali právě na Slovensko. "Manželka má české občanství a trvalý pobyt v ČR, je těhotná, nemá očkování a ani se očkovat nebude," vysvětlil s tím, že on sám má občanství slovenské.

Problém spočívá v tom, že na Slovensko chtějí jet pouze na tři dny. Povinnou karanténu, do které musí nastoupit všichni neočkovaní cestující, je přitom podle současných pravidel možné ukončit nejdříve po pěti dnech.

Odpověď, kterou pan Marian dostal od tamního ministerstva zdravotnictví, byla nekompromisní. "V takovémto případě je buď potřeba prodloužit pobyt na Slovensku, anebo necestovat, pokud nesplňujete podmínky pro vstup na území Slovenské republiky," stojí v e-mailu od ministerstva.

Test až po pěti dnech

Odpověď pana Mariana rozčílila. "Já jako občan Slovenské republiky žijící v ČR mám zakázáno přicestovat na Slovensko ve společnosti své manželky na dobu kratší než pět dní, a to z toho důvodu, že je těhotná a neočkovaná," zlobí se.

Vyhláška ministerstva nicméně žádný zákaz neobsahuje, a to potvrzuje i mluvčí českého ministerstva zahraničních věcí Eva Davidová. "My nemůžeme občanům zakázat tam jet, ani se vrátit zpět do České republiky," sdělila redakci TN.cz. Cestující bez očkování je ale povinen nastoupit do karantény a dodržet ji po dobu, která je stanovena vyhláškou.

Negativní PCR test ji tak skutečně může ukončit až po pěti dnech, žádná výjimka pro kratší pobyty neplatí. Cestující ale nemusí karanténu nutně strávit v cílové destinaci. Pokud se po třech dnech rozhodne vrátit zpět do Česka, má na to podle Davidové právo. Musí se sem ale dopravit vlastním dopravním prostředkem, cestování hromadnou dopravou v době karantény nepřipadá v úvahu.

Výjimky z cestovních restrikcí

Do karantény nemusí nastoupit lidé s ukončeným očkováním, tj. 14 dní po druhé dávce, anebo 21 dní po první dávce v případě jednodávkové vakcíny. Ti, kteří nemají ukončené očkování, musí také do samoizolace.

Pokud ale dostali první dávku do 9. července, mají možnost v přechodném období od 19. července do 2. srpna ukončit karanténu dříve než po pěti dnech. Na PCR test tak mohou jít klidně ihned po příjezdu.

Děti do 18 let se řídí režimem rodičů. Pokud tedy rodiče nastupují do karantény, musí i dítě.

Ve vyhlášce ministerstvo zdravotnictví uvádí výčet výjimek z karantény. Mezi nimi jsou například lidé, kteří na Slovensko přijíždí z důvodu neodkladné léčby či péče o blízké příbuzné, na pohřeb blízkého člověka nebo vybraní zaměstnanci kritické infrastruktury a další.

Není povinné absolvovat PCR test k ukončení samoizolace. V takovém případě ale musí trvat 14 dní.

