Jak to bude s hospodami či obchody. PŘEHLED změn od pondělí i čtvrtka

Vláda v neděli schválila přesun do 3. stupně rizikovosti v protiepidemickém systému PES, který nastane ve čtvrtek 3. prosince. Ke změnám však dochází už od pondělí. Redakce TN.cz pro vás připravila podrobný přehled toho, co se příští týden mění.

O nové vlně rozvolnění spojené s přechodem na nižší pohotovostní stupeň rozhodla vláda na nedělním mimořádném jednání, o kterém se podrobně dočtete v tomto článku. Změny v rámci jednotlivých resortů budou postupné.

Od pondělí 30. listopadu

Pondělní změny se týkají jen škol. Obnovuje se běžná prezenční výuka pro celý první stupeň a pro žáky 9. ročníků základních škol. Ostatní ročníky druhého stupně základních škol a nižší stupně víceletých gymnázií se budou střídat v týdenních intervalech – vždy jeden týden prezenční výuky a druhý týden distanční.

Na vysokých školách je možná praktická, laboratorní a umělecká výuka pro poslední ročníky ve skupinách do 20 lidí. Povolené jsou i individuální konzultace. Během výuky ve třídách ministerstvo školství doporučuje pravidelně větrat a roušky jsou povinné pro všechny kromě mateřských a speciálních škol. Podrobný rozpis pravidel pro 4. pandemický stupeň najdete ZDE.

Do třetího pohotovostního stupně systému PES školy přejdou se zpožděním - v pondělí 7. prosince.

Od čtvrtka 3. prosince

Restaurace

Hospody a restaurace znovu mohou přivítat hosty i uvnitř, a to od 6:00 do 22:00. Počet zákazníků v podnicích je ale omezený. U jednoho stolu mohou sedět pouze čtyři lidé a kapacita celé restaurace či hospody je snížena na 50 %. Restaurace v obchodních centrech mohou dál fungovat pouze přes výdejní okénko.

Obchody

Zákaz prodeje v neděli se ruší – velkoobchodní i maloobchodní prodejny mohou mít otevřeno. Dál platí pravidlo jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních plochy a povinnost dvoumetrových rozestupů, totéž platí i pro obchodní centra. Děti do 15 let se do tohoto pravidla nezapočítávají.

Změna nastává i ohledně zkoušení oblečení v obchodech – prodavači už nemusí vyzkoušené oblečení na 24 hodin odložit do "preventivní karantény". Ruší se také zákaz nočního vycházení a je možné konzumovat alkohol na veřejnosti – ne však přímo u stánku nebo tzv. na stojáka.

Trhy a shromažďování

Vláda ani nadále nedoporučuje pořádat venkovní trhy, ale nezakazuje je. Stánky však musí mít mezi sebou rozestupy a lidé nesmí zakoupené jídlo či pití konzumovat přímo u nich. Venku se může najednou shromáždit až 50 lidí, ve vnitřních prostorách maximálně 10.

Ohledně mikulášských oslav, které připadají na neděli 6. prosince, podle vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) žádná speciální vyhláška není. Mohou se tedy konat, ale za dodržení standardních protiepidemických opatření (roušky, hygiena, rozestupy).

Kadeřnictví a salóny

Provozovny tohoto typu také mohou od čtvrtka otevřít. Kadeřníci nově nemusí nosit ochranný štít, postačí rouška či respirátor. Obnovení provozu se týká také tetovacích salónů, masáží, manikúr a ostatních podobných služeb.

Ubytování a služby

Hotely, penziony a ostatní poskytovatelé ubytovacích služeb mohou fungovat bez omezení. V zařízeních sociálních služeb, tedy pečovatelských domech či domovech pro seniory, stále platí až na výjimky zákaz návštěv.

Sázkové kanceláře, kasina a herny musí mít mezi 22. a 6. hodinou povinně zavřeno a kapacita provozoven se snižuje na 50 %. Svateb a pohřbů se může zúčastnit maximálně 30 lidí.

Sport

Mohou se konat profesionální i amatérské sportovní soutěže, ale bez diváků. Všichni amatérští sportovci musí mít ve vnitřních prostorách povinně roušky. Profesionálové, kteří se pravidelně nechávají testovat na covid, je mít nemusí.

Kultura

Znovu mohou otevřít muzea, galerie i knihovny, ale jejich kapacita je snížena na 25 %. V památkových objektech může být najednou skupina o maximálně deseti lidech. V knihovnách platí pravidlo jednoho člověka na 15 metrů čtverečních. Kulturní představení se mohou konat, ale bez diváků. Kina i nadále zůstávají zavřená.