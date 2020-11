Joe Biden vyhrál volby, tvrdí odhady. Tohle bude následovat!

Americká i další světová média a zpravodajské agentury v sobotu odpoledne našeho času odhadly, že demokratický kandidát Joe Biden zvítězil a stane se příštím prezidentem USA. Co bude následovat v příštích dnech, týdnech a měsících?

I když modely přisuzují Bidenovi vítězství, rozhodně to neznamená, že už si může balit kufry a stěhovat se do Bílého domu. Proces předání moci je samozřejmě složitější a může ho zkomplikovat i odhodlání Donalda Trumpa napadnout výsledky voleb u soudů, což stávající prezident několikrát deklaroval.

1. Kdy se Joe Biden stane prezidentem?

V americké ústavě je napsáno, že funkční období nového prezidenta začíná 20. ledna v poledne. To se děje na inauguraci nové hlavy státu, která se koná ve Washingtonu D. C. Nový prezident i viceprezident při té příležitosti musí také složit přísahu do rukou předsedy Nejvyššího soudu, píše BBC.

Z toho vyplývá, že Joe Biden a Kamala Harrisová se úřadu ujmou 20. ledna 2021. Z tohoto systému neexistují výjimky, pokud prezident rezignuje nebo zemře v úřadu, jeho pozice se co nejdříve ujímá viceprezident.

2. Jak probíhá předání moci a odkdy dokdy trvá?

Jde o časové období od ohlášení výsledků voleb do už zmíněného 20. ledna. Vítězný kandidát sestaví takzvaný předávací (přechodový) tým, jehož úkolem je připravit co možná nejhladší předání moci tak, aby nová hlava státu mohla naplno začít vládnout hned po inauguraci.

Tým například vybírá lidi, kteří budou členy prezidentova kabinetu, diskutuje o politických prioritách a vůbec připravuje vše pro hladké vládnutí.

Kandidáty na vysoké vládní pozice, které Biden vybere, musí v řadě případů při zvláštních slyšeních ještě posvětit američtí senátoři, upozorňuje BBC.

3. Jak vše ovlivní právní bitvy?

Donald Trump několikrát zopakoval, že zpochybní výsledky voleb, víckrát také mluvil o volebních podvodech, které ovšem nepodložil žádnými důkazy. Podle BBC Trumpův tým aktuálně loví ty nejlepší právníky, podle expertů na americké právo ale není příliš pravděpodobné, že by žaloby změnily výsledky voleb.

4. Co se stane, pokud Trump neuzná porážku?

I když je telefonát poraženého kandidáta tomu vítěznému součástí americké politické tradice, rozhodně není povinný. Ale je faktem, že v moderních dějinách se při prezidentské volbě zatím nestalo, že by poražený prohru neuznal. Při hlasování o guvernérech ovšem ano.

A i když Trump nemusí porážku veřejně uznat, ani se nemusí účastnit Bidenova inauguračního ceremoniálu, stále má jisté právní závazky.

Musí například svým podřízeným povolit, aby udělali logistické přípravy na to, že předají "otěže" týmu Joea Bidena. A to už současný prezident podle svých spolupracovníků učinil.

