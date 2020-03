Kdo v Itálii umírá na koronavirus? Statistiky mluví jasně, od Číny se liší

Itálie je momentálně zemí s nejvyšším výskytem i počtem úmrtí v celé Evropě. V globálním měřítku je na čelní pozici s dalekým odstupem stále Čína, ta k pondělí 9. března hlásí přes osmdesát tisíc nakažených a 3120 úmrtí.

V Itálii je podle aktuálních údajů potvrzeno 9172 nakažených. Počet úmrtí dosáhl už na 463 osob. Celkově se uzdravilo 724 lidí. Naopak 733 lidí je v bezprostředním ohrožení života.

Itálie má v Evropě nejvyšší podíl lidí starších 65 let, i proto zde má zřejmě šíření nákazy i počet úmrtí tak výrazný průběh. "Itálie je zemí starých lidí," potvrdil prfesor Massimo Galli, ředitel infekčních chorob v milánské nemocnici Sacco. "Myslím, že by to mohlo vysvětlit, proč zde existují závažnější případy koronaviru," dodal v rozhovoru pro The Guardian.

Mezi zemřelými jsou kutečně převážně lidé starší a dlouhodobě nemocní. "Mluvíme o velmi starých pacientech, 60 % je starších 80 let, navíc s chroničtějšími patologiemi. Máme však nižší úmrtnost, než jakou pro stejnou věkovou skupinu uvádí čínská data, se kterými je lze porovnat," doplnil pro la Rebubblica Silvio Brusaferro z Italského zdravotního institutu. Čínské statistiky počítají u věkové skupiny 80+ s úmrtností až 14,8 %.

Italská vláda se snaží chránit především starší občany a také dlouhodobě nemocné v nemocnicích a v domech s pečovatelskou službou. Italský národní zdravotní institut podle informací zpravodajského webu The Local doporučil lidem starším 75 let, aby zůstali doma a omezili sociální kontakt minimálně na následující měsíc. Stejnou radou by se měli řídit lidé nad 65 let s dlouhodobějšími zdravotními problémy a kdokoli s onemocněním dýchacích cest.

Většina pacientů s nákazou má v Itálii jen mírný průběh onemocnění, asi třetina se léčí v domácí karanténě. Ze všech nakažených je v intenzivní lékařské péči přibližně 9 % nemocných. Dle nejnovějších statistik zemřelo zhruba 5 %, přibližně 9 % nakažených se již uzdravilo.

Dosavadní odhady úmrtnosti v Itálii se pohybují nad 3,8 procenta, což je o 0,4 procenta více, než je celosvětový průměr uváděný WHO. Převážná většina z nich je dle informací statista.com hlášena v Lombardii, případů nákazy je zde 4189, úmrtí pak 267. Mrtvé hlásí celkem devět italských regionů, nákazu potvrdila dvacítka regionů. Druhou nejzasaženější je oblast Emilia-Romagna (1180 nakažených, 56 mrtvých), za ní následuje oblast Veneto (670 nakažených, 18 mrtvých).

Nemoci v Itálii podle informací vlády o něco více podléhají muži. To odpovídá světovým statistikám. Podle WHO tvoří muži 51 % případů všech nakažených, studie provedena přímo v čínském Wu-chanu potvrdila ještě větší nerovnováhu: 58 % nakažených bylo mužů.

Cestovní kanceláře raději z Itálie turisty stahují, týká se to i klientů z Čech. Ti musejí po návratu domů do nucené domácí karantény.

V počtu výskytu nakažených Itálii následuje Jižní Korea, ta má 7478 nakažených a 53 mrtvých. 4tvrtým v pořadí je Írán, který má 716 nakažených a 237 úmrtí.

Z evropských zemí má přes tisícovku nakažených Francie, kde je potvrzeno 30 úmrtí. Skokově se zvedl počet nakažených ve Španělsku, kde v pondělí zaznamenali 500 nových případů. K 9. březnu země hlásila 1229 nemocných a 30 mrtvých. Přes tisíc nakažených, přesně 1191, je také v Německu, kde za poslední dva dny přibylo přes sto nemocných. K úmrtí zde došlo poprvé právě v pondělí, na následky nákazy koronavirem zemřeli hned dva lidé.

Úmrtí související s novým koronavirem z dalších evropských zemí hásí také Velká Británie (5), Nizozemsko (4), Švýcarsko (2) a San Marino (2).