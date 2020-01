Kubera v posledním projevu na sjezdu ODS vtipkoval i o smrti!

Kongres ODS se konal v sobotu v Praze a trval několik hodin. Během sjezdu mluvila řada politiků, Jaroslava Kuberu nevyjímaje. Ve svém projevu poukázal na dlouhotrvající schůzi. Obával se, že potrvá až do neděle.

"Já jsem si postupně přepisoval...'Dobré ráno, dobré dopoledne, dobré poledne...dobré odpoledne.' Teď tam mám: 'Dobrý večer,' a čekal jsem, jestli tam budu muset napsat dobrou noc, protože tady budeme ještě asi zítra," zahájil Kubera svůj proslov na kongresu.

Kondolenční kniha Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera

Dále také hovořil o svém módním doplňku, kterého si někteří jeho kolegové všimli. "Ta šála, prosím vás, to není žádná frajeřina, jak mi tady někdo říkal. Kdybych ji neměl, tak už jsem mrtvý," prohlásil Kubera jen dva dny před svým náhlým skonem.

Také si udělal legraci z počasí nebo ze své plotýnky. "V pondělí mnozí z nás nepřijdou do práce, protože ta zima je opravdu hrozná venku. Jediné pozitivní je a já vám řeknu...Kolik jsem nachodil dnes na tomto kongresu. 9885 kroků, což je sedm a půl kilometru. To jsem nachodil tady nahoru a dolů. Bohužel mi zřejmě opět vyhřezne plotna, ale já to nějak přežiju," dodal Kubera.

Jaroslav Kubera ještě v pondělí přišel do práce a usedl za stůl ve své kanceláři v Teplicích. Později se mu udělalo nevolno a první pomoc mu poskytla jeho asistentka Eva Michálková. Záchranáři ho poté převezli do nemocnice, kde zemřel ve věku dvaasedmdesáti let.