Kvůli pandemii přišel o práci. Rodině se čtyřmi dětmi teď hrozí život na ulici

Pandemie koronaviru s sebou nepřinesla pouze zdravotní potíže, mnoho lidí uvrhla také do finančních problémů. Řada rodin se ocitla na pokraji chudoby, a to nejen v Česku. Své o tom ví rodina se čtyřmi dětmi ze slovenské Čadce, které hrozí, že přijde o střechu nad hlavou.

Miroslav Gáborik žije se svou partnerkou a čtyřmi dětmi v Čadci nedaleko hranic s Českou republikou. Na třípokojový byt si bral hypotéku, kvůli vážným finančním problémům o něj ale rodina možná přijde.

Miroslav až do nedávna pracoval, během pandemie se ale situace změnila. "Pracoval jsem na stavbách i v automobilce. Snažil jsem se platit svoje účty, byt, hypotéku. Přišel jsem o práci a snažil jsem se najít novou," svěřil se otec čtyř dětí televizi Markíza.

Sehnat práci ale nebylo vůbec snadné a rodině se začaly kupit dluhy. Brzy tak nebylo odkud brát na splátky hypotéky a další finanční závazky. Kvůli rostoucím dluhům teď hrozí, že skončí na ulici.

Rodina se dostala do pasti a začala přicházet jedna exekuce za druhou. Nakonec je kontaktovala dražební společnost. "Banka vypověděla hypotéku, žádala uhradit 43 tisíc eur (zhruba 1,1 milionu korun, pozn. red.) a pak už to šlo rychle," posteskl si Miroslav. Na nájemném dluží přes dva tisíce eur, tuto částku se snaží bytové družstvo vymoci právě přes dražební společnost.

Vyhlásil osobní bankrot

V zoufalé situaci panu Gáborikovi poradili, aby vyhlásil osobní bankrot. "To ale není všelék. Neznamená to, že se zbavím závazků. Majetek bude za přesně stanoveného postupu zpeněžený. To, co mám, bude sloužit na uspokojení věřitelů. Výhodou je že to, co věřitelé během toho procesu nedostanou, už pak nemohou žádat," vysvětluje právník Ivan Syrový.

Dražební společnost ale i přes osobní bankrot nadále vyžaduje splacení dluhu a zpeněžení bytu, ve kterém Miroslav se svou rodinou žije. Kam se pak rodina uchýlí, to sama neví. "Přítelkyně se také snaží, jak může. Lítá kolem čtyř dětí, chápu ji, že jsem to já, kdo má být v práci," konstatoval Miroslav.

Podle právníka k dražbě dojít nemůže, pokud soud rozhodl o osobním bankrotu. Důležité je ale dražební společnosti, věřitelovi i notářovi zaslat rozhodnutí o bankrotu.

Zároveň také upozorňuje, že lidé by se neměli spoléhat na to, že vše půjde vždy snadno. Je podle něj nutné, aby lidé měli finanční rezervy pro případ, kdy se dostanou do tíživé situace. Výše rezervy se odvíjí od toho, jaké máme měsíční náklady.