Lék proti koronaviru budou mít USA zřejmě v listopadu. V Rusku už prý je

Ve světě se mluví o brzkém očkování proti koronaviru. Například Američané by prý mohli mít k dispozici vakcínu už před prezidentskými volbami. Vyplývá to z informace, že se mají tamní Úřady připravit na její distribuci k prvnímu listopadu, tedy dva dny před závěrečným bojem o prezidentské křeslo. Rusové zase tvrdí, že oni už očkovací látku vyvinuli, a dokonce už ji prý také aplikují.

Počet obětí koronaviru v USA se blíží ke 200 tisícům. Prezident Trump čelil opakovaně kritice kvůli tomu, že pandemii zlehčoval nebo podceňoval. Spojené státy jsou nejhůře zasaženou zemí.

Teď Američanům svítá naděje – účinná vakcína by mohla být schválená už v říjnu. O tom, že by se látku podařilo zavést do distribuce tak brzy, ale někteří odborníci pochybují.

"Jsou to všechno odhady. Je představitelné, že ji budeme mít v říjnu, ale není to pravděpodobné," tvrdí přední americký expert na infekční choroby Anthony Fauci.

Už dříve se objevily obavy, že Donald Trump se snaží vývoj vakcíny urychlit, aby si získal voliče. Bílý dům to ale odmítá. "Prezident chce překonat regulace, aby se vakcína k Američanům dostala co nejbezpečněji a co nejrychleji," tvrdí jeho mluvčí.

Americká centra pro zvládání a prevenci chorob vyzvala v dopise guvernéry všech 50 států, aby se připravili na distribuci vakcíny mezi obyvatele od 1. listopadu.

"Distribuce vakcíny by měla být zdravotnickým úsilím v obrovském rozsahu a zahrnovat by mohla stovky milionů dávek napříč Spojenými státy," vyjádřili se zástupci center.

Hned několik společností je ve třetí fázi testování, kdy se vakcína podává 10 tisícům lidí. Podle expertů jsou s vývojem nejdál němečtí a britští odborníci. Na vývoji jedné z vakcín se podílejí i Češi a už tento měsíc by se u nás mohla testovat na třech stovkách lidí.

Tři vakcíny z Ruska a Číny už dokonce byly schváleny k omezenému nebo předčasnému použití, aniž by prošly všemi fázemi testování. Panují tak obavy o jejich bezpečnost i účinnost. Čínská vakcína se tento týden začala testovat v Brazílii.

Na popis jednotlivých fází vývoje vakcíny proti koronaviru, se podívejte v reportáži:





Podle Romana Prymuly přední producenti už vakcínu ve velkém vyrábějí – látka od vědců z oxfordské univerzity mohla být k dispozici za 99 korun za dávku.