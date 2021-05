K očkování se budou moci hlásit další lidé! Brzy se systém otevře všem

Vládní rada pro zdravotní rizika dopoledne schválila otevření registrace k očkování pro další lidi. K očkování se od půlnoci z pondělí na úterý budou moci hlásit lidé, kterým je alespoň 45 let. Již brzy se systém registrací otevře pro všechny lidi nad 16 let.

K očkování se nově budou moci hlásit lidé ve věku 45 až 49 let. V pondělí dopoledne to schválila vládní rada pro zdravotní rizika. "Právě jsme schválili otevření registrace pro vás všechny, kterým je 45+. Od dnešní půlnoci," uvedl premiér Andrej Babiš (ANO).

Očkování se tak otevírá o něco dříve, než avizoval ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). V pátek mluvil o tom, že by to mělo být od středy.

V České republice už zdravotníci aplikovali celkem 3 654 376 dávek vakcíny proti nemoci covid-19. Alespoň jednu dávku má přes 2,5 milionu lidí. Přes milion lidí již má očkování dokončené.

Minimálně jednu dávku má 74 % lidí na 80 let, 72 % sedmdesátníků, 58 % lidí ve věku 65 až 69 let, 47 % lidí od 60 do 65 let a 37 % lidí mezi 55 a 59 lety.

V poslední době se každý týden systém otevírá pro další věkové skupiny. Vždy po pěti letech. Premiér Andrej Babiš by ale už 1. června chtěl registraci k očkování otevřít pro všechny lidi nad 16 let. "Doufám, že nejpozději 1. června otevřeme pro všechny," řekl Babiš.

Očkování se nyní rozjíždí v obřích očkovacích centrech. V Praze se například očkuje v O2 Universum. Jiná očkovací centra ale kvůli tomu musí zavírat: