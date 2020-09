Měl jsem trvat na nošení roušek, uznal Vojtěch. Odmítá krizový štáb

Hostem živého vysílání Televizních novin na Nově byl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Moderátor Petr Suchoň položil otázku, zdali se současný nárůst nakažených dá považovat za druhou vlnu. “Myslím si, že je čistě formalita, jestli si to nazveme druhou vlnou, nebo nikoliv. Musíme si uvědomit, když se podíváme na ten vývoj, že virus nikdy nezmizel. On tu stále byl, a to každý měsíc od začátku března,“ odpověděl Vojtěch.



Hrozí podle Vojtěch přísnější opatření? “Opatření, která jsou nyní, tedy plošné nošení roušek ve vnitřních prostorech, jsme zavedli ve čtvrtek, stejně tak se v nejohroženějších, oranžových regionech zavedlo omezení nočních podniků. Počkejme týden na vyhodnocení nového semaforu a vývoje nákazy, případně pak řešme další opatření,“ řekl ministr zdravotnictví.



“Je pravdou, že jsem v polovině srpna navrhoval širší povinnost nošení roušek. Nakonec na to nebyla ani odborná shoda. Můžeme to brát tak, že jsem možná měl trvat na tom opatření, ale to teď nemá už smysl řešit. Musíme se soustředit na aktuální situaci,“ prohlásil Vojtěch.



Není podle něj na místě zřizovat Ústřední krizový štáb. “Není situace jako na jaře ve smyslu nedostatku ochranných prostředků, řešení situace s hasiči a policisty,“ vysvětlil Vojtěch. Vládní rada pro zdravotní rizika podle něj své úkoly zvládá a je postačující.