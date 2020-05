Ministr Petříček chce otevřít hranice už od července. Počet případů klesl

- Hygienici v Česku evidují celkem 7755 případů, 319 lidí je s Covid-19 hospitalizováno. Z nemoci se uzdravilo 3461 lidí a 245 jich zemřelo. Celkem bylo provedeno 253 826 testů



- Ministr školství Robert Plaga spolu s dalšími ministry a odborníky vypracoval manuál, kterým se od 11. května budou řídit základní a střední školy a školky. Jak bude výuka probíhat, se dočtete zde



- V průběhu pátku počet nakažených v Česku po třech dnech stoupání klesl. Přibylo "pouhých" 55 případů, podle odhadů ministerstva zdravotnictví bude na konci května 8500 nakažených



- V Evropě je více než 140 tisíc nakažených, tedy nejvíce ze všech kontinentů. Stejně jako v Česku, i ve Švédsku epidemie slábne, tamní reprodukční číslo kleslo pod 1,0



- Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček by chtěl od července otevřít hranice do zemí sousedících s Českem. Připouští, že je třeba věnovat pozornost situaci v Německu a že nejkomplikovanější zřejmě bude jednání s Polskem

"Od července bych rád, aby se zcela otevřely hranice do čtyř sousedních zemí – Rakouska, Německa, Polska a Slovenska. Budu upřímný, když řeknu, že nejdále jsme v jednání s Rakušany a Slováky. Nejsložitější bude zřejmě jednání s Polskem. Co se týká Německa, jde z našich sousedů o nejpostiženější stát a musíme dávat velký pozor, jak se tam situace bude vyvíjet," zveřejnil Tomáš Petříček na svém blogu.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga v sobotních Televizních novinách uvedl, že avizovaný manuál pro provoz škol a školek je již ředitelům k dispozici. Pravidla jsou prý přehledná a v praxi proveditelná. Plaga zdůraznil, že školní docházka je v tuto chvíli v kompetenci rodičů a účast na prezenční výuce je tak dobrovolná.

Podle ministra Plagy by se měly přijímačky na střední školy a gymnázia konat v průběhu první poloviny června. Přesná data, kdy zkoušky i maturity proběhnou, bude známo příští týden. Minimálně do června se také nezbavíme povinných roušek. Z jejich nošení však již vláda stanovila výjimky, o kterých se podrobně dočtete v tomto článku.

Vláda chystá další návrh pomoci podnikatelům, kteří kvůli koronavirové krizi museli omezit svůj provoz. Ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček prohlásil, že chce navrhnout, aby stát za podnikatele platil část nájemného za období od 12. března do 30. června. Podnikatel by se však musel s nájemcem domluvit na slevě. Polovinu by poté zaplatil stát, 30 % částky by pokryl nájemce a nájemník její zbytek.

Na páteční tiskové konferenci ministři a epidemiologičtí odborníci představili přehled toho, jaká hygienická opatření musí plnit školy a provozovatelé, kteří k 11. květnu obnoví svoji činnost. Zpřesněna byla i pravidla pro nově povolené akce do 100 lidí. Při návštěvě kin a divadel musí návštěvníci dodržovat povinné rozestupy, sedět ob sedadlo od sebe a nadále povinně nosit roušky. Na zahrádkách bude sice možné sedět v rámci jednoho stolu bez rozestupů i roušek, je však třeba držet odstup od ostatních návštěvníků. Podrobná pravidla se dočtete zde.

"Pokud se ukáže, že pondělní vlna rozvolnění opatření zhoršila současnou situaci, nemusí k dalšímu zmírnění 11. května dojít v takovém rozsahu. Apelujeme tak zodpovědnost všech lidí," zdůraznil epidemiolog Rastislav Maďar s tím, že nová opatření spoléhají zejména na individuální odpovědnost. Varuje také před hrozbou druhé vlny epidemie. Aktuální promořenost populace odhaduje nižší než jedno procento.

Ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanoma Ghebreyesus prohlásil, že svět měl na reakci na šíření koronaviru dostatek času – v době, kdy byl vyhlášen mezinárodní nouzový stav, bylo mimo Čínu jen 82 potvrzených případů nákazy.





Ve světě je téměř 3,5 milionu nakažených a Covid-19 má již téměř 245 tisíc obětí. Více než jeden 1,1 milionu lidí se však z nákazy uzdravilo. Zhruba 51 tisíc nakažených zůstává v kritickém stavu.

Armáda pomáhá s odběrem vzorků. Podívejte se na reportáž Jana Sochy: