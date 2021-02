Česko má před sebou arktický víkend, teploty spadnou až k -20 °C

Tuhý mráz a čerstvý sníh komplikovaly v posledních několika dnech v Česku zejména dopravu. Na dálnicích se kvůli odstaveným autům tvořily dlouhé kolony, hromadná doprava kvůli špatné sjízdnosti nabírala zpoždění, některé spoje vůbec nevyjely. Podobný ráz počasí vydrží i v následujících dnech.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) varuje před novou sněhovou pokrývkou. Očekává se, že napadne až 10 centimetrů čerstvého sněhu. Sněžit by mělo zejména na východě republiky, až do pátku pak meteorologové varují před tvorbou sněhových jazyků.

Současně platí výstraha před silným mrazem v Praze, Středočeském kraji, Plzeňském kraji, Karlovarském kraji, Ústeckém kraji, Libereckém kraji, Královéhradeckém kraji, Pardubickém kraji a na Vysočině, ve čtvrtek v 18:00 pak začne výstraha platit téměř v celé republice.

"Mezi tlakovou níži nad Balkánem a tlakovou výší, která zmohutní nad jižní Skandinávií, k nám pronikne arktický vzduch od severu. Ke konci týdne se tlaková výše bude přesouvat ze Skandinávie do střední Evropy," vysvětlili meteorologové, proč teploty v Česku klesají hluboko pod nulu.

Ve čtvrtek bude podle ČHMÚ převážně zataženo až oblačno. Teploty přes den klesnou k -9 až -5 °C. Sněžení by se mělo objevovat místy, na horách bude četnější. Zejména na Vysočině, na Moravě a ve Slezsku se budou tvořit sněhové jazyky. Silnější vítr v kombinaci s mrazy bude výrazně snižovat pocitovou teplotu.

V noci na pátek by měly teploty klesnout k -10 až -15 °C, při zmenšené oblašnosti by mohlo být dokonce kolem -18 °C. Přes den pak bude kolem -9 až -4 °C. Sněhové přeháňky by se měly objevovat zejména na severu a severovýchodě. Ve východní polovině území se mohou místy tvořit sněhové jazyky.

I noc na sobotu bude pořádně mrazivá, teploty mohou opět klesnout až k -18 °C, přes den by pak mělo být kolem -8 až -3 °C, obloha by podle ČHMÚ měla být převážně polojasná až oblačná, místy tak může sněžit.

V noci na neděli nás místy může opět čekat až -18 °C, přes den by pak mohlo být kolem -6 až -1 °C, většinou by mělo být polojasno až skorojasno, sněhové přeháňky se tak budou objevovat jen ojediněle.

Největší zima nás čeká v noci na pondělí. Noční teploty by se měly pohybovat kolem -12 až -17 °C, při zmenšené oblačnosti můžou klesnout až k -20 °C. Podobně by mělo být i začátkem příštího týdne.

Na předpověď počasí se můžete podívat zde: