Muži bylo zle, sanitka pro něj nejela. Zemřel, rodina se obrátí na policii

Drama se začalo odehrávat v sobotu odpoledne. Příbuzní devětapadesátiletého muže volali na tísňovou linku s tím, že sotva dýchá, poulí oči a má další zdravotní potíže. A operátora prosili, aby vyslal sanitku s posádkou, která by dotyčného vyšetřila a případně odvezla do nemocnice.

Operátor jim ovšem v části hovoru, kterou příbuzní mrtvého muže poskytli redakci TN.cz, odmítl vyhovět s tím, že pacient odmítá ošetření. "Posádka nemá právní moc pána donutit, aby s nimi jel na vyšetření," řekl jim v sobotu operátor. Záchranář by prý na místě maximálně změřil pacientovi tlak, teplotu a hladinu cukru.

Část hovoru rodiny s operátorem si můžete poslechnout pod titulkem článku.

"A co nám tedy doporučujete? Máme ho tady teď nechat umřít?" ptala se zoufalá snacha nemocného. "A proč byste nechali někoho umírat? Máte auto? Nebo je nepojízdné, nemá volant?" opáčil operátor a rodině doporučil, aby nemocného odvezla do nemocnice sama. To ale podle J. K. nebylo možné, protože jeho otec byl ve stavu, kdy nedokázal ani sedět, natož chodit.

Ani na naléhání záchranáři nakonec pro muže, který na záznamu hovoru hlasitě sípe a sotva mluví, nepřijeli. "Dýchal opravdu těžce, měl vypoulené oči," popsal otcův stav pro TN.cz J. K.

Zdravotní stav staršího muže se výrazně zhoršil v neděli dopoledne, to už prý ani nevěděl, s kým mluví. "Už nepoznal vlastní ženu. Maminka odešla pro vodu, vrátila se a táta už nedýchal," přiblížil chvíle hrůzy J. K.

Jeho bratr podle instrukcí operátora tísňové linky začal otce oživovat, později resuscitaci převzali nejprve hasiči a následně už zdravotníci, kteří vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu už tentokrát přijeli. Jenže oživování nebylo úspěšné a muž zemřel.

Pozůstalí odmítají nechat jeho smrt jen tak a hodlají se obrátit na policii. "Dnes máme domluvenou schůzku s advokátkou, která nám snad poradí, jak máme postupovat," řekl ve středu odpoledne J. K. Nejde prý o peníze, ale o záchranu života lidí, kteří se mohou ocitnout v podobné situaci.

Mluvčí plzeňské záchranky Mária Svobodová na dotaz TN.cz událost potvrdila. Uvedla, že prověření hovorů operátora neodhalilo žádný problém. "Obsah hovorů je po odborné stránce v pořádku, nemocnému byly poskytnuty potřebné informace a ten výslovně náš příjezd odmítl," hájí postup Svobodová.

Podle ní řada hovorů nekončí vysláním sanitky, ale pouze radou či doporučením, například k podání běžně dostupných léků.

"Pacienta lze proti jeho vůli ošetřit a transportovat do zdravotnického zařízení pouze v taxativně uvedených důvodech v zákonu o zdravotních službách, jinak jsme nuceni respektovat jeho přání a rozhodnutí, přestože jsou ta rozhodnutí zjevně nesprávná a pacientům škodící. Tímto názorem se ve valné většině řídí i soudní rozhodnutí v případně vedených sporech," vysvětlila mluvčí záchranky. Zákon uvádí, že nucená hospitalizace je možná například u lidí, kteří bezprostředně ohrožují sebe i okolí nebo jsou ve stavu, kdy souhlas s ošetřením nejsou schopni dát.

Výňatek ze zákona:

Svobodová odmítla upřesnit, jak dlouho v neděli resuscitace muže probíhala a nechtěla redakci ani poskytnout všechny hovory z tísňové linky k tomuto případu s tím, že "jsou součástí zdravotnické dokumentace a nakládání s nimi se řídí příslušnou legislativou."