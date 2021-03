Při tragické nehodě zemřel nejbohatší Čech Petr Kellner

Vrtulník na Aljašce převážel tři hosty a dva průvodce z luxusního lyžařského resortu Tordrillo Mountain Lodge. Pilot a další čtyři lidé na místě zemřeli. Jedna osoba je v kritickém, ale stabilizovaném stavu.

Agentura AP uvedla také jména pasažéřů. Měli by mezi nimi být i dva obyvatelé České republiky: Petr Kellner (56) a Benjamin Larochaix (50). Mluvčí resortu Mary Ann Pruittová uvedla, že šlo o věrné a časté zákazníky.

Informaci o Kellnerově úmrtí v pondělí ráno potvrdila i mluvčí společnosti PPF Jitka Tkadlecová.

Další osoby na palubě byly občané USA, šlo o tři muže. Helikoptéra se zřítila v sobotu večer amerického času. Příčina pádu zatím není známa.

Vrtulník se zřítil poblíž ledovce Knik, podle americkách médií sloužil k adrenalinovému sportu, tzv. heli-skiingu. Lyžaři a snowboardisté při něm využívají k cestě na svah právě vrtulník a ne klasický lyžařský vlek. Lyžaři jsou většinou dopravováni do míst mimo běžné sjezdovky, kde mohou jezdit na čerstvém sněhu.

Upřímnou soustrast rodinám mezi prvními vyjádřil guvernér Aljašky Mike Dunleavy. "Modlíme se za rodiny, které přišly o své blízké a přejeme uzdravení přeživšímu," uvedl na Twitteru.



Na úmrtí nejbohatšího Čecha už reagoval i premiér Andrej Babiš. "Neuvěřitelná tragédie. Je mi to moc líto. Upřímnou soustrast celé rodině Petra Kellnera,“ napsal na sociální síti twitter.



Im deeply saddened to learn of the helicopter crash that took place near the Knik Glacier last night. Rose and I are praying for the families of those who lost their lives, and for the sole survivor of the crash to recovery fully. #akgov #Alaska @akstatetrooper