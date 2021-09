Na start kampaně ANO dorazil Babiš mladší. "Proč jsi mi ublížil?" křičel

Babiše na zahájení předvolební kampaně v Ústí nad Labem ve čtvrtek dopoledne překvapil jeho nejstarší syn Andrej Babiš mladší, o kterém v minulosti otec prohlašoval, že je psychicky nemocný. Premiérovi oznámil, že podle znalce je duševně v pořádku.

"Tati, ahoj. Otče. Tady Andrej mladší, dobrý den. Jsem to já, ahoj otče. Právě jsem přišel od psychologa a mám soudního znalce, který mě vyšetřil. Jak se cítíš, když mě teď vidíš před obličejem? Věříš víc ve věci mezi nebem a zemí, myslíš, že bych tě takhle našel? Jak se cítíš? Proč jsi mi ublížil s tím Rusem, s tím Protopopovem? Budu se bránit a budu bojovat," začal Babiš mladší emotivně.

Babiš mladší údajně od roku 2015 trpěl schizofrenií, jak několikrát zopakoval i předseda vlády. Na podzim 2017 ho měl Petr Protopopov, manžel psychiatričky Dity Protopopovové, zavléct na Krym. Údajně proto, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo.

To se nakonec má podle Babiše mladšího stát v příštích dnech. "Pro ty, kteří se ptají, kdy budu vypovídat na policii: pokud mě nesmete nějaké tornádo, neuklouznu v koupelně nebo tak nějak, tak k zavlečení na Krym 9. září, k Čapímu hnízdu 13. září," uvedl ve čtvrtek na twitteru.

Státní zastupitelství, které kauzu Čapí hnízdo dozoruje, nechtělo tyto informace potvrdit. "Nemohu komentovat totožnost osob, které mají být vyslechnuty, a určení termínu pro výslech je pak v dikci policejního orgánu, takže se k tomu nemohu ani vyjádřit," uvedl mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Policie pak sdělila, že se k vyšetřování kauzy Čapí hnízdo vyjadřuje jen státní zastupitelství.

Premiér nejdřív mlčel, pak zareagoval

Premiérův syn žil dlouho ve Švýcarsku se svou matkou Beatrice Babišovou, začátkem letošního léta se vrátil do Česka. "Dneska máš narozeniny. Jsem naštvanej, ale informace, že jsem psychicky v pořádku, by měla být nejlepší věc, kterou bys ty mohl slyšet na tvoje narozeniny," pokračoval Babiš mladší. Jeho otci je ve čtvrtek 67 let.

"Přeju ti hodně štěstí ve tvé kampani a oblbování českého národa tvojí sektou ANO. Ještě se uvidíme. Ale na dálku, jo. Budeš mě vidět v médiích. Měj se," uzavřel premiérův syn a dal se na odchod.

Babiš starší se se synem pozdravil a během jeho proslovu neřekl ani slovo, několikrát se ale nadechoval. Zřejmě tak synovi odpovědět chtěl. Po odchodu syna prohlásil. "Já chci k tomu jen říct, že jsem se o svého syna řádně staral. Já myslím, že všichni dobře vědí, co tady je. Co se stalo. A kdo zneužívá mého syna. Nechci se k tomu vyjadřovat. Mě to mrzí. My víme, kdo ho tu zneužívá. Ale já o tom nechci mluvit. My víme, kdo ho nabízí do médií na rozhovory. A bohužel zneužili jeho stav. Já mám čisté svědomí, o syna jsem se celý živit staral. To vám potvrdí jeho matka. Mě to mrzí. Nepřeji žádnému rodiči, aby tohle zažil. To je všechno, děkuji,“ řekl bezprostředně po incidentu premiér novinářům.

Takhle Babiš mladší s Klusákem vysvětlili, jak se octil na startu kampaně ANO:

Babiš mladší byl na místě s režisérem Vítem Klusákem. Ten popřel, že v tom byl záměr. Prý se v místě ubytoval s Babišem mladším náhodou a až později zjistili, že tam premiér bude startovat předvolební kampaň. "My jsme šli na polévku," tvrdil Klusák. Není to poprvé, co se spolu režisér a Babiš mladší ukázali na veřejnosti.