Na výsledky testů se čeká i dva týdny, laboratoře jsou zavalené

"Byla jsem na testu v Thomayerově nemocnici 22. 3. a už devět dní čekám, než mi někdo zavolá a oznámí výsledek. Pokud bych byla pozitivní, od okamžiku zjištění výsledku mi začíná 14denní karanténa. Po skončení karantény musím absolvovat další dva testy, které musí být negativní. Takže zavřená doma budu 14 dní čekat na první test, 14 dní karantény, 14 dní čekání na druhý test, 14 dní čekání na třetí test, tedy téměř dva měsíce? Už před deseti dny se řešilo, že testování by se mělo urychlit a testovací kapacity se musí navýšit, ale pořád se nic neděje. Nakažení lidé sedí doma v nejistotě, dávno se z onemocnění i vyléčí, než se vůbec dozví, že tu nemoc měli," svěřila se TN.cz paní Eva.

Stejné zkušenosti mají i další lidé, kteří podstoupili odběr prvního vzorku na koronavirus a neznají výsledek testů. "Mám to stejně. Já jsem už třetí týden zavřený doma, taky už bych rád věděl, jestli můžu do práce nebo ne," napsal na facebook uživatel Martin. Problémy spojené se sdělením výsledků testů na Covid-19 má zejména Thomayerova nemocnice, která dokonce do odvolání uzavřela odběrné místo zřízené v areálu.

Podle vyjádření mluvčího nemocnice Petra Sulka jde o dočasné opatření, za kterým stojí technické a provozní důvody. "Odběrový stan, který byl umístěný před budovou nemocnice, bylo třeba uzavřít. Všechny vzorky, které byly odebrány do uzavření, se posílaly do Státního zdravotního ústavu (SZÚ) a několika malých externích laboratoří. Samozřejmě čekáme na výsledky. Jakmile je dostaneme, naši zdravotníci obvolají všechny testované lidi, a to ať už s jakýmkoli výsledkem," řekl Sulek pro TN.cz.

Slíbenou dvoudenní lhůtu, během které se lidé měli dočkat výsledků testů na koronavirus, se nedařilo plnit prý už od počátku otevření odběrného místa v prostoru Thomayerovy nemocnice. Jak obrovský bude zájem veřejnosti o provedení testů, však pracovníci nepředpokládali. "Ve spolupráci se SZÚ jsme odhadovali, že bychom výsledky mohli mít do dvou, tří dnů, ale bohužel zájem veřejnosti byl obrovský a SZÚ nestíhal výsledky dřív než do pěti a více pracovních dnů," vysvětlil Sulek důvod narůstajícího zdržení.

Další příčinou prodloužení čekání na výsledky je podle vedení nemocnice skutečnost, že jsou výsledky odesílány do externích laboratoří. Thomayerova nemocnice totiž disponuje pouze malou laboratoří na infekčním oddělení, která má kapacitu zpracovat vzorky maximálně u vlastních pacientů, zaměstnanců a akutních případů.

V době provozu odběrného místa do této minilaboratoře denně putovalo až 250 vzorků, které neměla kapacitu zpracovat a putovaly tak do laboratoří SZÚ. Tam se však objevil další problém – laboratoře SZÚ jsou zavalené vzorky z dalších nemocnic a doba čekání se tak znovu prodloužila.

"Čekáme na SZÚ, ve chvíli, kdy ty výsledky dostaneme, tak naši zdravotníci všechny lidi obvolají. To není tak, že bychom my něco zdržovali, naopak my čekáme na výsledky ze státní laboratoře, ale bohužel se k nim sami dostáváme až s několikadenním zpožděním. Všem se samozřejmě omlouváme, uvědomujeme si, že pro lidi jde o obrovský problém, který jim komplikuje osobní i pracovní život, ale bohužel jsme závislí na výsledcích z laboratoře a dokud je nemáme, nemůžeme dále informovat," informoval mluvčí Thomayerovy nemocnice.

Všechny, kteří se chtějí nechat otestovat na koronavirus, pracovníci směrují na jiná odběrná místa. Těch je v rámci Prahy ovšem podle mínění místních zoufale málo. "Je to časovaná bomba," obává se uživatelka Jane G. Odběry na koronavirové testy v Praze aktuálně provádí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Ústřední vojenská nemocnice, Bulovka a laboratoře EUC v areálu Zámku Veleslavín.

Při prvních odběrech prý Thomayerova nemocnice byla natolik aktivní, že odebrala příliš mnoho vzorků, jejichž zpracování se následně "protáhlo". Uzavření odběrného místa mělo mimo jiné zabránit náboru dalších vzorků, které by tak ještě více prodloužily už tak dlouhou dobu čekání. "Až se laboratoře trochu uvolní, rádi znovu otevřeme odběrný stan, ale to je závislé na současných kapacitách laboratoří," řekl Sulek.

Jak dlouho budou lidé na výsledky svých testů čekat, však odpovědět nedokázal. Podle odhadů zdravotnických pracovníků se může jednat o záležitost v řádu několika dnů, ale i více než týdne. V současné době lze prý jen čekat.