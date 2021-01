Návrat dětí do malotřídek podporují stovky ředitelů! Ministerstvo mlčí

K iniciativě pro návrat dětí do malotřídek se k pondělí přidalo již 284 škol. Ačkoliv ředitelé dokáží zajistit prostor pro vyučování, který dostojí hygienickým předpisům, jsou nadále nuceni nechávat část žáků učit se z domu.

To, co začalo jako iniciativa jednoho člověka, má již podporu stovek ředitelů. Adam Šimůnek, který vede malotřídku v Branticích na Bruntálsku, bojuje za návrat dětí všech ročníků do malotřídek. Tyto školy tvoří více než třetinu všech základek. Nyní se mohou prezenčně vzdělávat jen prváci a druháci.



"Domníváme se, že z návratu dětí do málotřídních škol za dodržování přísných hygienických opatření budou těžit nejen žáci, protože se jim konečně dostane plnohodnotného vzdělání, ale také rodiče, kteří momentálně nemohou chodit do práce, nehledě na státní kasu, z níž kvůli ošetřovnému odtékají finanční prostředky, které lze využít smysluplněji, například na podporu kultury, pohostinství, nebo zdravotnictví," uvedl Šimůnek.



Podle Šimůnka není jediným ředitelem, který se v minulosti pokoušel situaci řešit s ministerstvem zdravotnictví. "Mnoho ředitelů nám psalo, že se pana ministra Blatného pokoušeli kontaktovat s žádostí o výjimku už na podzim, ale bylo to bez odezvy. Teď se situace mění, náš hlas sílí, takže jej nelze ignorovat," sdělil.



Návrat žáků do malotřídek má podporu i mezi čtenáři TN.cz. Minulý týden redakce v tomto článku zahájila anketu s dotazem, zda čtenáři souhlasí s výjimkou pro malotřídky. Do úterní čtvrt na pět večer hlasovalo 222 lidí, z toho dvě třetiny, tedy celkem 159 hlasů, bylo pro.

Anketa Měli by se žáci základních škol vrátit do lavic? Ano, všechny děti by měly chodit do školy 70 28 hlasů Všichni ne, ale měly by být povolené určité výjimky 10 4 hlasy Ne, všechny děti by měly zůstat doma 20 8 hlasů Hlasovalo 40 lidí.



Šimůnek také zveřejnil některé reakce od dalších škol. "Momentálně se připojuji k apelu, aby byl možný návrat všech ročníků malotřídních škol. Naše škola má 21 žáků ve dvou třídách, dodržování všech hygienických pravidel v současné situaci není pro nás problém. Děkuji za Vaši iniciativu," stojí v jedné z nich.



"Celkový počet našich žáků v tomto školním roce je 16! Prezenční výuky se účastní 8 žáků, doma jich zůstává 8, do naší jediné třídy MŠ může přitom přijít bez omezení 18 dětí," píše další škola.



Nyní se tedy Šimůnek chystá opět kontaktovat ministerstvo zdravotnictví a zažádat o výjimku. Snahou je mít ve škole všechny žáky nehledě na ročník a momentální organizaci výuky. Redakce TN.cz požádala v úterý ministerstvo zdravotnictví o vyjádření, to zatím nereagovalo, podobně jako ignoruje dřívější žádosti o vyjádření k tomuto tématu.



