Blatného ministerstvo komplikuje návrat dětí do škol, tvrdí Babiš

Stále není jasno kdy půjdou děti do školy. Zatímco vláda tvrdí, že by to mělo být už po Velikonocích, přesněji v druhé polovině dubna, podle šéfa státních hmotných rezerv Pavla Švagra je to šibeniční termín. Podle Švagra je problematické dodržet termín kvůli tendru na antigenní testy pro školáky, jak požaduje ministerstvo zdravotnictví. Přitom antigenními testy vláda školní výuku podmiňuje.

Na dubnový návrat do škol se už děti těší. Někteří rodiče jsou ale opatrnější a brzkému návratu nevěří.



A problém tu skutečně je, a to dokonce na samotném začátku. Tedy u tendru na nákup antigenních testů. Státní správa hmotných rezerv sice je připravená vypsat výběrové řízení na jejich nákup, zatím ale stále čeká. Důvodem je zadaná specifikace testů od ministerstva zdravotnictví.



"Technická specifikace, kterou jsme v tuhle chvíli obdrželi, je komplikovaná a v řadě bodů je složitá," řekl předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr.



Resort zdravotnictví chce to, co by zřejmě měl udělat sám, a sice před nákupem testů ověřit jejich kvalitu. To se ale nelíbí nejen předsedovi správy hmotných rezerv, ale ani premiérovi Andreji Babišovi (ANO).



"Bohužel ministerstvo zdravotnictví komplikuje ten nákup. Já chci, aby ministerstvo zdravotnictví, které je gestorem zdraví a zdravotnických pomůcek, aby jasně sdělilo státním hmotným rezervám, jaké testy a od jakého výrobce," řekl Babiš.



Hmotné rezervy mají nakoupit celkem pět milionů antigenních testů do 14. dubna. Podle stávající specifikace přitom mají oslovit asi 500 dodavatelů. Drtivá většina z nich ale prodává své testovací sady díky dočasné výjimce ministerstva zdravotnictví, která platí zatím do konce dubna. Ještě v únoru mělo výjimku pro samotesty jen 12 společností.

"My předpokládáme, že testy, které dostanou ty výjimky, tak to jsou testy, které jsou vhodné i pro školy a pokud mezi těmi testy má být nějaké rozřazení, tak je potřeba říct, který parametr z těch výjimek je právě potřeba nadřadit pro nás," dodal Švagr.

Vláda nakonec na čtvrtečním jednání rozhodla o pořízení pěti milionů sad antigenních testů. "Ten tendr budou provádět státní hmotné rezervy. Jedná se o výrobky, které mají nyní výjimku," uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Ministerstvo zdravotnictví podle něj do výběru nebude zasahovat.

Nákup testů do škol se už jednou organizoval, a to ve chvíli, kdy se počítalo s návratem dětí do škol k 1. březnu. Tehdy zakázku na starost dostalo ministerstvo vnitra. Tendr prověřuje policie. Tato zakázka je dneškem dokončená.

K návratu dětí do škol a povinnému testování odpovídala hejtmanka Petra Pecková v Televizních novinách: