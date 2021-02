Návrat do škol, pandemický zákon. Vláda bude řešit další změny

V pondělí odpoledne se k pravidelnému jednání sejde vláda Andreje Babiše (ANO). Na programu má pandemický zákon, který by mohl nahradit nouzový stav. Řešit bude také návrat dětí do škol. Tisková konference je naplánovaná na 17 hodin. Sledovat ji můžete živě na TN.cz v tomto článku.

Česká vláda se k pravidelnému pondělnímu zasedání schází ve 14 hodin. Jednat bude například o pandemickém zákoně nebo o návratu dětí do škol.

"Pan ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) má za úkol odprezentovat nový pandemický zákon. Jaké jsou rozdíly oproti stávajícím zákonům," řekl premiér Andrej Babiš. Více informací o pandemickém zákoně se dočtete v tomto článku.

Vláda se bude zabývat také návratem dětí do škol. Nejprve je ale nutné vyřešit jejich testování. "Za úkol to má Ústřední krizový štáb. V Česku se používá asi 60 antigenních testů. Vláda musí prodiskutovat, jaké jsou možnosti a který test je nejlepší," uvedl Babiš. "Logisticky je to velmi náročná situace," dodal premiér.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný ve Snídani s Novou řekl, že v podstatě jediným problémem nyní je, že test mohou provádět jen zdravotníci. Ministerstvo už ale podle něj pracuje na změně. Pak bude možné, aby se žáci testovali sami doma.

Kabinet ale bude řešit i věci, které se koronaviru netýkají. "Vláda má na programu kromě aktuální agendy v souvislosti s výskytem koronaviru také návrh novely zákona o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, priority koncepce ministerstva vnitra pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky pro rok 2021 či rámcové priority Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2021," uvedlo tiskové oddělení vlády.

