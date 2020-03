Nebezpečné hoaxy škodí víc než koronavirus. Mohou ohrozit život

Lživých hoaxů, které vlna nové epidemie spustila, je celá řada. Týkají se původu nemoci i způsobu, jak s ní bojovat. Právě ty mohou být nejnebezpečnější. Lidé jsou totiž ochotni uvěřit i naprostým nesmyslům a často ohrožují své zdraví.

Bělidlo i alkohol

Lék na nový koronavirus neexistuje, zatím. Lékaři užívají k léčbě běžná antivirotika, nebo léky na symptomy, které virus způsobuje, jako zápal plic a vysoké horečky. Lidí si na internetu vyměňují zaručené babské rady, některé jsou ale doslova hazard se zdravím. Doporučuje se například pití bělidla, sava či dezinfekce. Tento hoax, který se šířil už jako prevence onkologických onemocnění, může ale zdraví spíše ublížit. Další hoax přísahá na preventivní účinek popíjení velkého množství alkoholu - kvůli němu si desítky lidí již přivodily otravu alkoholem, naposledy v úterý 39 Iráčanů.

Stop studenému, ano horkému

Koronavirus údajně ničí teplo a zaženete ho obyčejným hrnkem čaje. Tak snadné to nebude. Viry obecne nemají rády extrémní teploty, je možné, že s jarním a hlavně letním počasím se i výskyt koronaviru zmenší, i když i nyní je běžný například ve Španělsku, kde už vyšší teploty mají. Nepomůže ani samotné pití teplých nápojů nebo dokonce vařící vody. To naopak poškodí sliznice, které jsou pak k jakékoli nákaze náchylnější. Podráždění může vyvolat i extrémně ledová voda, dejte přednost tekutinám o teplotě těla.

Recept na lék najdete v příloze

Zaručené recepty, jak se před koronavirem chránit, škodí ale i jinak. Využívají je totiž různé počítačové viry. Místo receptu ovšem díky příloze, která vám dorazí emailem, otevřete program, který vám ukradne data nebo počkodí váš počítač.

Balíčky ano, ruce ne

Neuvěřitlné množství lidí má strach, že se nakazí z balíčku odeslaného z Číny. Na něm ale nemá virus dlouhé týdny, které k nám balíček putuje, vůbec šanci přežít. Naopak strach bychom měli mít z vlastních rukou a jejich nedostatečné hygieny. Je třeba je několikrát denně mýt, eliminovat doteky s druhými lidmi, ale i kontakt s předměty vystavenými velkému náporu lidí - madla v metru, výtahová tlačítka apod. Na kovových povších, ve vlhkém prostředí nebo na tkaninách dokáže virus přezít zřejmě až 12 hodin, proto se myjte mýdlem, oblečení častěji perte, používejte antibakteriální gely.

Jak si správně mýt ruce, vás naučí nečekaný taneční video-návod:

Koronavirus je tu s námi roky, jen jsme ho ignorovali

Je rozdíl mezi obecným označením koronaviry a novou nemocí Covid-19. Koronaviry označují typ, poddruh virů, kam spadá například i SARS nebo MERS. Covid-19 je skutečně nově objevený, je s nimi ale příbuzný a může vyvolávat podobné zdravotní symptomy a může na něj platit i podobný léčebný postup. To vše se nyní lékaři a vědci snaží zjistit.

Soused je určitě nakažený

Do blízkosti nemocného se pravděpodobně dostat nechcete, i když je nutné připomenout, že většina zdravých lidí má případný průběh nákazy mírný, podobný běžné chřipce. Nepropadejte panice, pokud vedle vás někdo zakašle nebo se rozhodne zůstat doma. Dotyčný může mít obyčejnou chřipku nebo nachlazení, nebo je astmatik, případně má jarní alergii. Dokonce i když má roušku, může jít třeba o nastydlého člověka, který chrání před nákazou své okolí, nebo o onkologického pacienta. Nezaslouží si vaše vyčítavé pohledy. I to, že je člověk doma, neznamená, že je nemocný. Doma zůstávají lidé z preventivních důvodů, protože se vrátili ze zahraničí. Řada firem přešla na homme ofice neboli práci z domova, dotyčný může být doma s dětmi, kterým zavřeli školu či školku.





Příznakem je jedině suchý kašel

Další hoax tvrdí, že pokud máte rýmu a současně i kašel, nejde o koronavirus, ale běžné nachlazení, Covid-19 se prý projevuje výhradně suchým kašlem. Tak snadné to není, průběh nemoci může být hodně individuální, stejně jako se liší člověk od člověka nákaza chřipkou. Zásadní také je, že nakažlivý může být i bezpříznakový člověk, u kterého se příznaky teprve projeví. Inkubační doba může být totiž zřejmě až dva týdny, během ní nemá člověk příznaky, ale už může být nakažlivý.





Takhle se můžete zkontrolovat

Přítomnost koronaviru ve vašem organismu spolehlivě ověří jedině speciální testy. Proto nevěřte dalšímu hoaxu, který radí provádět každé ráno jednoduchý autotest. Stačí prý, když se zhluboka nadechnete a zadržíte dech na déle než 10 sekund. Pokud test úspěšně dokončíte bez kašle a pocitu nepohodlí, nemáte v plicích žádnou infekci a jste zdraví. Byli byste překvapeni, kolik kuřáků, astmatiků nebo alergiků by v takovém testu neobstálo.

Potírání sezamovým olejem a dýchání kouře

Nevěřte na žádné zaručené ochranné recepty, jako potírání těla sezamovým či rozmarýnovým olejem nebo vdechování kouře z hořícího dřea. Nic z toho vás neochrání ani nevyléčí. Spolehněte se spíše na eliminaci rizika vystavení se nákazy - omezte cestování, kontakt s lidmi, vyhábejte se místům, kde se setkávají lidé hromadně. Dbejte na základní hygienická pravidla a návyky. Jezte zdravě, posilte imunitu ovocem, zeleninou, semínky a superpotravinami. Pravidelně se hýbejte na čerstvém vzduchu.

Sdílely to tisíce lidí, i Maruška

To, že máte informaci od nejlepší kamarádky, ještě neznamená, že je pravidvá. Bohužel na pravdě nepřidá ani počet lajků, srdíček a sdílení, které si post vysloužil na sociálních sítích. Raději než neověřeným zdrojům věřte těm spolehlivým - sledujte stránky WHO, ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu a příslušné hygienické stanice. Místo sociálncíh sítí sledujte velká média, v těch si nemůže kdo chce, sdílet co chce.

Kdo za to může

Kvůli koronaviru není třeba panikařit, ale ani ho podceňovat. Přináší řadu omezení, zemře kvůli němu nemálo lidí, ovlivní celý svět i ekonomicky. I proto se řada lidí pídí po tom, kde se nákaza vzala a kdo za ni může. Právě díky takovým se šíří hoaxy, které z nákazy obviňují například americkou vládu, experimentální laboratoře nebo čínskou komunistickou stranu. V těchto dnech například koluje po sociálních sítích asi čtyřicetiminutové video, ve kterém údajný čínský občan z Wu-chanu, vysoce postavený v armádě a významný člen komunistické strany, zapojený i do tajných vládních projektů, za původce nákazy označuje čínskou vládu s podporou USA. Video klade do kontextu řadu nadávných událostí, jako hongkongské nepokoje nebo čínský kreditový systém, což mu přidává na autenticitě. Jde ale samozřejmě o konspirační teorii, jen dobře manipulativně vystavěnou. Za novou epidemií nebude nic jiného, než role přírody, mimořádná schopnost virů mutovat, kterou jen uspíšil mezinárodní obchod a globální cestování, které pomáhají celosvětovému šíření nákazy.