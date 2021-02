Neobětujme děti! Lidé podepisují petice a žádají znovuotevření škol

Stále více lidí, a to nejen rodičů a učitelů, ale i samotných studentů, volá po otevření škol a návratu žáků do lavic. Ve snaze přimět vládu, aby začala situaci řešit, vzniká v posledních týdnech řada iniciativ či petic.

Do škol chodí v současné době jen žáci prvních a druhých tříd základních škol, otevřené jsou ještě mateřské a speciální školy.

Situace však začíná být kritická a po znovuotevření škol volá stále více lidí. Vzniká proto řada iniciativ a petic, které se snaží současnou skutečnost změnit. Jednu z posledních nazvanou "Neobětujme děti" založili pražští zastupitelé. Mezi signatáři je například předsedkyně školského výboru pražského zastupitelstva Mariana Čapková. Celé znění dokumentu naleznete zde.



"Jsme si vědomi vážnosti rizik epidemie covidu-19 a především rizika přetíženého zdravotnictví. Zapomíná se však přitom, jak děti a mladé lidi tvrdě zasahuje uzavření škol a jejich izolace doma u počítačů. Bez kontaktu se spolužáky, kamarády či vyučujícími, kteří jsou pro děti vedle rodiny mnohdy pilíři jejich světa,“ píší v úvodu petice její iniciátoři.



Podle mnohých se právě školství dostává v současné době do pozadí. "Pokles úrovně vzdělání přitom bude mít v budoucnu značné důsledky. Plošné a dlouhotrvající zavření škol, vzdělávacích a volnočasových institucí představuje závažné problémy a rizika, které je potřeba akutně řešit,“ píše se dále.



Z průzkumu Univerzity Karlovy vyplývá, že izolace, nedostatek pohybu a dny strávené ve virtuálním světě znamenají pro děti a mladé lidi ohromnou hrozbu a problém, který se projeví v budoucnosti.

Anketa Měli by se žáci a studenti vrátit do školních lavic? Ano, je to potřeba 75 77 hlasů Do školy by se měli vrátit jen někteří 3 3 hlasy Ne, děti by měly zůstat doma 22 22 hlasů Hlasovalo 102 lidí.



Situace je o to horší, že kromě škol nefungují ani volnočasové organizace a instituce. "Pohled do Evropy nám ukazuje, že zdaleka ne všechny země mají kompletně uzavřené školy a aktivity pro děti a mladé lidi. Naopak hledají řešení, jak je udržet co nejvíce otevřené,“ je napsáno v petici.



Právě řešení situace žádají nejen rodiče a učitelé, ale i samotní žáci a studenti. "Žádáme a prosíme pana premiéra Andreje Babiše (ANO), ministra školství Roberta Plagu (za ANO) a další, aby vytvořili pro učitele, žáky a rodiče prostor umožňující dopady dnešní situace na životy dětí a dospívajících zmírnit.“



Řada škol se už přidala také k iniciativě pro návrat dětí do malotřídek. Přestože ředitelé dokáží zajistit prostor pro vyučování, jsou nadále nuceni nechávat část žáků učit se doma. Více se dozvíte v tomto článku na TN.cz.



Rozdávání pololetního vysvědčení poznamenala pandemie covidu-19. Více se dozvíte v reportáži: