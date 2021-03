Nepoužívejte vakcínu Sputnik, vyzývá EMA! Neschvalujte ji ani v nouzi

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) vyzvala členské státy Evropské unie, aby zatím nepoužívaly ruskou vakcínu Sputnik V. Vakcínu a její bezpečnost organizace ještě zkoumá, státy by ji proto neměly schvalovat ani v nouzovém režimu.

"Potřebujeme dokumenty k analýze. Nemáme zatím ani potřebná data o naočkovaných lidech. Všechno je neznámé. Proto naléhám na státy, aby nedávaly svolení ani k nouzovému využití,“ uvedla biochemička Christa Wirthumerová-Hocheová z Evropské lékové agentury EMA pro rakouskou televizi ORF. Její slova ocitovala i agentura Reuters.

Hocheová nevyloučila, že by ruská vakcína mohla být v boudoucnu na evropském trhu dostupná, v současné době se ale její bezpečnost teprve zkoumá, a státy by tak podle ní neměly podléhat strachu a přijímat vakcínu - a to ani v nouzovém režimu.

Jak dlouho potrvá, než agentura ruskou vakcínu prozkoumá, biochemička neupřesnila. Prozradila pouze to, že celý proces zkoumání nové vakcíny proběhne na základě evropských standardů pro kvalitu i bezpečnost.

Ze zemí Evropské unie v nouzovém režimu začalo ruskou vakcínu využívat Maďarsko. První dodávky Sputniku V dorazily též na Slovensko, kde nestandardní podmínky nákupu vyvolaly vládní krizi. I česká vláda používání Sputniku V zvažuje. V současné době ale čeká na závěry Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který Sputnik V analyzuje.

ČR o vakcínu usiluje

Česká vláda má o Sputnik V zájem, prezident Miloš Zeman dokonce prohlásil, že už dokázal vyjednat dodávku ruské vakcíny. Rozhodující slovo nyní bude mít Státní ústav pro kontrolu léčiv. Ten vakcíně sice udělit registraci sám nemůže, jeho závěry jsou ale pro českou vládu stěžejní.

"SÚKL nemůže udělit sám registraci vakcínám proti onemocnění Covid-19, podle evropského nařízení se tato léčiva, jako jsou vakcíny proti onemocnění Covid-19 musí registrovat centralizovanou procedurou," sdělila TV Nova ředitelka ústavu Irena Storová s tím, že výjimku může udělit ministerstvo zdravotnictví, které by předtím požádalo o odborné posouzení právě SÚKL.

"Nepochybně patří technologicky k té špičce, kterou mezi současně dostupnými vakcínami máme. Otázkou zůstává, jak spolehlivá ta vakcína je, když se nemůžeme opřít o žádná údaje a data," upozornil český vědec a pedagog Libor Grubhoffer.

Jediná data, která totiž Rusové pustili mezi odbornou veřejnost, vyšla pouze v jednom článku ve vědeckém časopisu Lancet. Podle něj by měla být vakcína bezpečná a dosahovat by měla téměř 99% účinnosti. Jenže pochybnosti řady expertů ohledně Sputniku přetrvávají – ani ne tak o samotné vakcíně, jako o dodržování kvality při její výrobě.

