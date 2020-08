Noste roušky, nakázal ministr! Za půl hodiny 20x porušil pravidla! VIDEO

V Česku budeme plošně od 1. září opět nosit roušky v uzavřených prostorách, v MHD a na dalších vybraných místech. Dnes to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který ale sám s rouškou správně zacházet neumí. Dokazuje to fakt, že během 30minutové konference se rukama 20krát své roušky dotkl. Což je samozřejmě zcela nehygienické. Jak pak mají ministerská nařízení dodržovat děti ve škole, když to nezvládne ani sám ministr zdravotnictví?