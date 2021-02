Nouzový stav, nebo konec opatření? Vláda řekne, jak to bude od pondělí

Jednání vlády s hejtmany nepřineslo v sobotu žádný výsledek. Pokračuje tak i v neděli. Hned poté zasedne vláda a řekne Česku, do jakých podmínek se v pondělí probudí. Končí totiž nouzový stav, s jehož dalším prodloužení už poslanci nesouhlasili. Premiér Andrej Babiš (ANO) tvrdí, že vláda ho může vyhlásit znovu, když ji o to požádají poslanci. Tisková konference má začít v 16:30, na TN.cz nabídneme přímý přenos.

Vláda se stále nedohodla s hejtmany, na které spoléhá kvůli pokračování nouzového stavu. Šéfům krajů vadí, že Babiš nechtěl na sobotním jednání přistoupit na změny v dosavadních opatřeních. Sám přitom prohlásil, že přestala fungovat.

Nouzový stav končí po pěti měsících. Babiš tvrdí, že ho vláda může vyhlásit na základě žádosti hejtmanů. Člen legislativní rady vlády Aleš Gerloch ale upozornil, že by pro to musela mít jiný než dosavadní důvod. S tím totiž nesouhlasila Poslanecká sněmovna, která by další stav nouze mohla obratem zrušit.

Jednání ministrů s hejtmany, z nichž někteří požadují třeba otevření obchodů nebo venkovních sportovišť, pokračuje od 10 hodin. Ve 14 hodin pak zasedne vláda. Co bude dál, řekne na tiskové konferenci, která má začít v 16:30. Na TN.cz ji nabídneme živě.

Zatím nikdo neví, co od pondělí bude a nebude v Česku platit. Současná opatření jsou totiž navázaná na nouzový stav. Určitě skončí zákaz nočního vycházení a omezení pohybu přes den. Ale třeba nad zavřenými obchody a službami visí otazníky. Bude záležet, co vláda vyjedná s hejtmany, a také na případné reakci Poslanecké sněmovny.

Jisté je jenom to, že školy zůstávají zavřené. Umožňuje to totiž zákon o ochraně veřejného zdraví.

Podívejte se, jak dopadlo sobotní jednání vlády s hejtmany: