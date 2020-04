Zákazy by mohly platit i po konci nouzového stavu! Vláda našla způsob

Nouzový stav v Česku nadále platí, poslanci rozhodli o jeho prodloužení do 17. května. Původně navrhovaný termín do 25. května vláda neprotlačila. Ministerstvo zdravotnictví se proto bude snažit prosadit novelu zákona, která by umožnila pokračování některých restrikcí i po skončení nouzového stavu.

Hlavní události

- Poslanci souhlasili s prodloužením nouzového stavu do 17. května



- Ministerstvo zdravotnictví chce navrhnout novelu zákona, která by pomohla zachovat restriktivní opatření i po skončení nouzového stavu



- Hygienici v Česku evidují celkem 7504 pozitivních testů na koronavirus, 2948 lidí se vyléčilo a 227 zemřelo



- Za úterý bylo potvrzeno 59 nových případů nákazy COVID – 19

Poslanci od úterního rána jednali o prodloužení nouzového stavu. Zatímco vláda chtěla jeho zachování do 25. května, opozice navrhovala jiné termíny. Jednání provázely dlouhé diskuze, při kterých třeba poslanec TOP 09 Dominik Feri napomenul ministryni financí Alenu Schillerovou (za ANO), aby se věnovala jemu a ne mobilu.

Poslanecká sněmovna nakonec při hlasování schválila prodloužení nouzového stavu do 17. května. Pro prodloužení zvedlo ruku 54 ze 101 přítomných poslanců. Podle expertů ministerstva zdravotnictví je prodloužení nutné, jinak by hrozila druhá vlna šíření pandemie.





Situaci v Česku i ve světě sledujeme on-line:

On-line reportáž ON-LINE REPORTÁŽ: Pandemie koronaviru Rusko nemá dost pomůcek Prezident Vladimir Putin připustil, že země nemá dostatek ochranných souprav pro zdravotníky, přestože je ve velkém vyrábí a dováží. Varoval také, že vrchol šíření pandemie koronaviru v zemi ještě nenastal, lidé tak podle něj musejí zůstat ostražití. Čína hlásí mírný nárůst Čína dnes zaznamenala 22 nových případů nákazy koronavirem, v úterý jich bylo šest. Celkem bylo v zemi nemocí Covid-19 infikováno téměř 83 tisíc lidí. Španělské uvolňování Španělsko oznámilo čtyřfázový plán, jehož cílem je zrušit přísná opatření a vrátit se k běžnému životu do konce června. Premiér Pedro Sanchez řekl, že každý region by uvolnil omezení jiným tempem v závislosti na stavu pandemie. Nejdříve se 4. května zmírní opatření na španělských ostrovech, ve zbytku Španělska pak o týden později.

Ministerstvo zdravotnictví i přesto bude prosazovat novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Posílilo by tak své kompetence a mohlo pokračovat v zachování restriktivních opatření kvůli koronaviru i po skončení nouzového stavu. Informoval o tom premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech.

Novelu zákona by měla vláda projednat příští pondělí. Sněmovna by se normou mohla zabývat následující den, řekl premiér, podle kterého by jinak lidé nemuseli respektovat opatření, která chce vláda zachovat ještě týden po 17. květnu.

Nový zákon by měl navíc připravit Česko na případná nová opatření, pokud by zemi zasáhla druhá vlna epidemie koronaviru. "To, že to vypadá zatím skvěle, že zvládáme epidemii, je jedna věc. Rozvolňováním restrikcí se ale může stát, že přijde druhá vlna. Musíme se na to připravit," řekl Babiš.

V Česku přibylo za úterý 59 nakažených, celkově již Covidem-19 onemocnělo 7504 lidí. Čtyři nakažení lidé v úterý zemřeli, onemocnění si tak vyžádalo již 227 životů. 2948 pacientů se naopak uzdravilo.

Koronavirus ve světě

Ve světě v úterý přibylo více než 76 tisíc nakažených, přes šest tisíc nakažených nemoci podlehlo. Celkově již byly infikovány více než tři miliony lidí, 218 tisíc nakažených zemřelo.

Nejhorší situace zůstavá v USA, více než třetina nakažených na celém světě je právě tam. Situace se nadále lepší v Itálii a Španělsku, v Rusku naopak nabírá nemoc na síle, za úterý tam přibylo téměř sedm tisíc nakažených. Více se dozvíte v reportáži TV Nova: