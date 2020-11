Očkování proti covidu-19 pro pojištěné zdarma! Návrh schválila vláda

Očkování proti koronaviru by mohli mít všichni pojištění Češi zadarmo. Vláda odsouhlasila návrh zákona, který umožňuje bezúplatné dobrovolné očkování proti covidu-19 pro všechny klienty českých zdravotních pojišťoven. Návrh nyní musí schválit Parlament.

"Vláda navrhuje přijmout nový zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkované proti onemocnění covid-19,“ informoval kabinet.



Očkování by tak pro všechny pojištěné Čechy mohla uhradit jejich zdravotní pojišťovna. Uhrazení vakcíny by se tak týkalo všech občanů Česka, jelikož je veřejné zdravotní pojištění povinné pro všechny lidi, kteří v ČR trvale žijí.



Premiér Andrej Babiš (ANO) už návrh konzultoval s náměstkem pro legislativu a právo na ministerstvu zdravotnictví Radkem Policarem. Předseda vlády zároveň dodal, že na návrh budou spěchat a ve Sněmovně budou požadovat co nejrychlejší projednání ve stavu legislativní nouze.



Návrh zákona by měl zároveň ošetřit také případy, kdy by očkování proti koronaviru způsobilo dotyčnému člověku nějakou újmu na zdraví. "Odškodnění by se v těchto případech řídilo stejnými pravidly, jako v případě jiných povinných očkování,“ doplňuje kabinet.



Podle návrhu Národní strategie by se nejdříve měli dostat na řadu nemocní lidé a ti ve věku nad 65 let. "V první etapě budou očkováni ti nejzranitelnější, tedy chronicky nemocní pacienti a lidé ve věku nad 65 let a starší, zdravotničtí pracovníci a pracovníci orgánu ochrany veřejného zdraví vykonávající epidemiologicky závažné činnosti a dále také pracovníci a klienti sociálních služeb,“ popsalo ministerstvo zdravotnictví.

V Austrálii budou moci do letadla jen očkování lidé proti koronaviru. Více se dozvíte v následující reportáži: