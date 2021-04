ODS, TOP 09 a KDU-ČSL stvrdí vznik koalice. Sledujte živě na TN.cz

Zástupci pravicových stran už vloni jako první oznámili spolupráci před volbami do Poslanecké sněmovny, které Česko čekají v říjnu. O partnerství začali jednat po krajských volbách, memorandum pak podepsali 27. října, kdy také oznámili, že volebním lídrem bude předseda ODS Petr Fiala. Další předvolební blok vytvořili Piráti a Starostové.

Představitelé stran označili za důvod zabránění propadnutí hlasů středopravých voličů. Preference TOP 09 a KDU-ČSL se pohybovaly na 5% hranici nutné pro vstup do Sněmovny. Podle volebního systému používaného při volbách do Poslanecké sněmovny měly navíc výhodu velké strany, které na zisk jednoho mandátu zpravidla potřebovaly méně hlasů.

To ale zrušil Ústavní soud, stejně jako uzavírací klauzuli, podle které by taková koalice potřebovala pro vstup do Sněmovny 15 % hlasů voličů, podle nového návrhu volebního zákona by to mělo být 11 %. Nejnovější předvolební průzkumy řadí koalici na třetí místo se ziskem okolo 18 % hlasů.

Anketa Má koalice SPOLU budoucnost? Ano 0 0 hlasů Ne 0 0 hlasů Hlasovalo 0 lidí.

Koalice si už také rozdělila pozice volebních lídrů. Deník Právo v listopadu uvedl, že členové ODS by kandidátku SPOLU měli vést ve Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém, Libereckém, Královéhradeckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji, TOP 09 připadne Praha a Pardubický kraj a lidovcům Vysočina, Olomoucký a Zlínský kraj.

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.