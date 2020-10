ON-LINE: Odstartoval druhý den voleb. V pátek je provázely problémy

V sobotu ráno odstartoval druhý den voleb do krajských zastupitelstev a Senátu. Volební místnosti budou otevřené tentokrát od 8 do 14 hodin, posléze se začnou přepočítávat hlasy. Průběh voleb můžete na webu TN.cz sledovat v on-line reportáži.

Úderem osmé hodiny se voličům opět otevřely volební místnosti. Hlasovat pro své favority mohou až do 14 hodin, kdy se místnosti opět zavřou a začne přepočítávání hlasů. Volební účast se očekává poměrně nízká.

Obec Cholina v Olomouckém kraji v pátek večer informovala, že první den byla účast v obou typech voleb dohromady 31 %. Krajský úřad Jihomoravského kraje uvedl, že k páteční 21. hodině byla v senátních volbách účast 19 % a v krajských téměř 22 %. V jednotlivých obcích se čísla liší, většinou se však účast v pátek pohybovala mezi 20 až 30 %.

O krajské a senátní volby je tradičně velmi nízký zájem, letos situaci navíc komplikuje aktuálně probíhající epidemie koronaviru. Kromě obav z nákazy mohou voliče odradit povinné roušky ve volebních místnostech.

Problémy prvního volebního dne

V Lounech museli v pátek odpoledne vyjíždět k volbám záchranáři, neboť na záchodě zkolaboval zhruba 70letý muž. Veškeré snahy seniora oživit byly neúspěšné, umřel na zástavu oběhu.

V Moravskoslezském se řeší podezření z podvodu. Zapisovatelka se domnívá, že mohlo dojít ke kupčení s hlasy tím, že byli do volební místnosti sváženi lidé.

"V souvislosti s prvním volebním dnem prošetřujeme okolnosti možného narušení regulérnosti voleb v okrese Karviná. Policisté shromažďují všechny potřebné informace, z toho důvodu nemůžeme nyní sdělit další podrobnosti," uvedla policie.

Jak volit

Komise dá každému voliči prázdnou obálku, do které pak za plentou vloží hlasovací lístek. Ten může vložit pouze jeden, a to v případě krajských i senátních voleb. Vodítkem k tomu, jak obálky a lístky nepomíchat, může být stejná barva volebního lístku a obálky, do které patří.

Kromě krajských a senátních voleb se na řadě míst konají místní referenda. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova:

V případě voleb do krajských zastupitelstev může volič využít i tzv. preferenční hlasy. Na jednom hlasovacím lístku může označit maximálně čtyři kandidáty. Může si vybrat také to, jestli podpoří konkrétní hnutí, stranu, nebo pouze jednotlivce. Do obálky však může volič vložit pouze jeden hlasovací lístek.