ZMĚNY OD PROSINCE: Peníze navíc, otevřené obchody a změny v dopravě

Prosinec přinese v Česku především rozvolnění protiepidemických opatření. Otevřou se obchody, restaurace a změny čekají i školství či dálniční známky. Podívejte se, co bude od prosince jinak.

Doprava

Od 1. prosince je možné si nově koupit on-line dálniční známku na rok 2021. Řidiči tak už nebudou potřebovat klasickou papírovou verzi. Elektronickou dálniční známku bude možné koupit přes e-shop, na obchodním místě či v samoobslužném kiosku a ihned vyrazit na cestu.

I nadále budou platit varianty na které jsou řidiči zvyklí. Dálniční známku bude možné si zakoupit na rok, 30 dní nebo na 10 dní. Cena přitom zůstává stejná jako v tomto roce. Více informací o elektronické dálniční známce naleznete přímo na webu elektronické dálniční známky edalnice.cz

Otevřené obchody a restaurace

Hospody a restaurace mohou od 3. prosince přivítat hosty i uvnitř, a to od 6:00 do 22:00. Počet zákazníků v podnicích je ale omezený. U jednoho stolu mohou sedět pouze čtyři lidé a kapacita celé restaurace či hospody je snížena na polovinu. Změna se netýká restaurací v obchodních domech, kde mohou dál fungovat pouze přes výdejní okénko.

Zákaz nedělního prodeje se ruší. Velkoobchodní i maloobchodní prodejny mohou mít otevřeno. Dál platí pravidlo jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních plochy a povinnost dvoumetrových rozestupů, totéž platí i pro obchodní centra. Děti do 15 let se do tohoto pravidla nezapočítávají.

Další změny v protiepidemických opatřeních, které nastanou od 3. prosince si můžete přečíst v tomto článku.

Školství

Od pondělí 7. prosince se do škol vrátí také všichni středoškoláci. Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách bude platit střídání prezenční výuky po týdnech. Do školy se budou moci vrátit i studenti prvních ročníků vysokých škol. Podmínkou je, že jich nesmí ve skupině být více než 20.

Základní umělecké a jazykové školy budou moci od 7. prosince otevřít hodiny do 10 lidí. V současné době je možná výuka jen jednoho žáka a jednoho učitele.

Příspěvek 5 tisíc pro důchodce

Sociální správa začala také posílat příspěvek pro důchodce 5 tisíc korun. Ten by měla většina důchodců mít na svém účtu do 6. prosince. V případě vyplacení důchodu pomocí poukázky do 15. prosince.

Omezení provozu Letiště Václava Havla

Letiště Václava Havla se od 1. prosince chystá přejít na nový omezený provoz. Ten se bude týkat především nočního fungování letiště, kdy budou omezeny charterové lety. Letiště tak bude uzavřeno od 22. hodiny do 6. hodiny ranní.