Petr Kellner: Cesta od asistenta produkce až k nejbohatšímu Čechovi

Petr Kellner se narodil v květnu 1964 v České Lípě. Vystudoval střední ekonomku v Liberci a Vysokou školu ekonomickou v Praze. Byl dvakrát ženatý a měl čtyři děti. Jednou z nich je také známá parkurová jezdkyně Anna Kellnerová. Ta se také kvalifikovala na letní olympijské hry v Tokiu. Reportáž o ní najdete na konci článku.



Po revoluci začínal Kellner s prodejem kopírek, před tím byl také asistentem produkce ve Filmových studiích Barrandov. Kellner založil v roce 1991 investiční fond PPF (První privatizační fond), se kterým se pak účastnil privatizace státních podniků. V polovině devadesátých let odkoupil fond část České pojišťovny, největší pojišťovny v republice.



V druhé polovině let založil PPF společnost Home Credit, která se zaměřila na spotřebitelské půjčky, pak koupil a následně vybudoval PPF banku a eBanku. Home Credit se na konci devadesátých let dostal na Slovensko.



Na ruský trh po krátkém působení v devadesátých letech vstoupil PPF opět v roce 2002. Investoval do pojišťovnictví a domácích úvěrů. V Rusku začal působit také Home Credit, fond časem odstartoval rovněž investice do bankovnictví, ale také třeba do těžby stříbra a zlata.



Dalším velkým krokem pro PPF bylo vytvoření společného holdingu pro střední a východní Evropu s italskou pojišťovnou Generali. Rozrůstal se také do Asie, například do Číny, Vietnamu, Indonésie či na Filipíny. V roce 2016 zaměstnávala společnost PPF více než 100 tisíc pracovníků, v roce 2019 se dostala na téměř 150 tisíc.

Do skupiny PPF patří ve finančním sektoru například Air Bank a PPF banka, v telekomunikacích O2 Česká republika a CETIN, v médiích CME, ve strojírenství Škoda Transportation, dále pak Mall Group, Heureka, Czech Toll a další.



Kellner se věnoval i kultuře a vzdělávání. Společnost PPF se stala generálním partnerem divadelního festivalu Letní shakespearovské slavnosti a financovala galerii fotografa Josefa Sudka. Nadace The Kellner Family Foundation poskytuje stipendium na soukromé škole a gymnáziu Open Gate School. Kellner ale podporoval i další vzdělávací programy.



Podle časopisu Forbes se dostal Petr Kellner mezi stovku nejbohatších lidí na planetě v roce 2008. Pravidelně se také stával nejbohatším Čechem. Ačkoliv se v roce 2020 jeho majetek smrskl o 57 miliard, stále byl s 293 miliardami na prvním místě.

