Pivo i mléko na slunci! Supermarkety takto skladovaly nápoje v tropech

Na případ neobvyklého skladování upozornila jedna ze zákaznic Billy na facebooku. V pátek zveřejnila fotografii vyskladněného zboží vedle parkoviště u prodejny v pražských Dolních Chabrech. Teploměr ukazoval 32 stupňů a na přímém slunci se vyhřívalo obrovské množství různých potravin - především nápojů (fotografii najdete pod titulkem článku).

Redaktoři TN.cz se proto den poté na místo vyrazili podívat, aby se o tom přesvědčili na vlastní oči. Ze tří prodejen, které navštívili, dvě skladovaly zboží venku na slunci v tropickém horku. Kromě již zmíněných Dolních Chaber nápoje špatně skladovala i Billa v obchodním centru Krakov v pražských Bohnicích.

Venku se slunilo několik desítek palet minerálních vod, slazených limonád nebo džusů. "Nemáme to kam jinam dát. Nesmíme mít palety na krámě a když se podíváte do skladu, tak ten je úplně plný," vysvětlovala to na místě zaměstnankyně bohnické Billy.

"Ne, nepřijde mi to správný. Pak si ani nechci nikde nic kupovat, když to tady vidím. I mlíko tam stojí třeba půl hodiny, než se naskladní," říká. Připouští, že nápoje se na sluníčku znehodnocují a potvrzuje, že sama by si je rozhodně nekoupila.

"Obchod určitě nepostupuje správně. Měli by to alespoň zastřešit, když už. Nějak to chránit před tím slunečním světlem," tvrdí a při zmínce o Dolních Chabrech chápavě přikyvuje. "My to tady nemáme takové, jako v těch Chabrech, Viděla jsem ty fotky na internetu. Takovýhle to tam v životě nebylo, aby na půlce parkoviště byly palety. Je to proto, že mají novou paní vedoucí, která neumí objednávat. Objednává hrozně moc zboží. Mají ty sklady menší než my a ještě je to navíc menší prodejna. Takže tomu nerozumím," dodává.

Po příjezdu do Dolních Chaber se tato slova potvrdila - na slunci za prodejnou leželo daleko větší množství zboží než v Bohnicích. Teploměr přitom ukazoval 34 stupňů. A co je nejhorší, mezi potravinami stály i stovky krabic mléka. To je sice trvanlivé, v horku a na slunci se však skladovat v žádném případě nesmí.

Zaznamenali jste podobné případy špatného skladování i u vás? Pošlete nám fotografie na e-mail zpravy@nova.cz, nebo do zpráv na naší facebookové stránce TN.cz.

Kromě mléka se na sluníčku pražily nejrůznější minerální vody, džusy, limonády, ledové čaje, pivo a další výrobky. Vedle nich stály nákupní vozíky, ve kterých je staré zkažené ovoce nebo uzeniny, které jsou určené k vyhození.

"Vidím to poprvé. Nakupuju tady poměrně často a tohle je opravdu neskutečný," vyjádřila se pro TN.cz při pohledu na skladování na slunci jedna z oslovených zákaznic. "Venku je nějakých 34 stupňů, teď mi to ukazuje teploměr v autě, a tady jsou potraviny, které by vůbec neměly být vystavené takové teplotě. Předpokládám, že pak si to vyskládají na prodejnu a budou to prodávat. Jako je to opravdu velice nesolidní. Tohle, co se děje, je špatný," dodala zákaznice.

Pracovnice dolnochaberské Billy tvrdí totéž, co zaměstnankyně pobočky v Bohnicích. "Nemáme to kam dávat. Máme tak malý sklad, že to nejde a na krámě to být nemůže. My nemáme prostory na to, abychom to prostě někam schovali. Já vím, že to není správný. Chápu i ty lidi, kteří si to tam fotí," říká.

"Už to tady řeší i centrála. Teď teda máme půjčený dva nebo tři lidi z jiné prodejny, kteří se snaží to nějak vyklidit. Rvát to prostě na krám. No takže zaprvé nemáme lidi na to, aby to někdo vybaloval, a zadruhé fakt nemáme prostory," uvádí. "Půlka toho už zmizela, ale stejně to furt nemáme kam dávat. Rozhodně tam toho ale bylo více, tohle už je minimum. Ale řeší se to, takže doufám, že do budoucna to už bude dobrý," pokračuje.

"Chodili sem lidi z centrály, že to není normální. Ale to není naše chyba, to je chyba na centrále, kde nám začali posílat příděly - věci, který my absolutně neprodáme, proto se nám to tady tak nahromadilo. Nedělalo se to tady tak pořád. To je jen teď poslední dobou, tak půl roku," vysvětluje.

"Teď se musí vytvořit nějaké palety se zbožím, které nechceme nebo nebudeme potřebovat, a ty se odvezou jinam na filiálky. A to samé se děje, když nám přijde zelenina. Strašne moc toho odepisujeme, na tom sluníčku to nevydrží. Maso se ale okamžitě naskenuje a dává se dozadu do lednic. Stejně tak další jiné čerstvé věci, jako třeba lahůdky," dodává.

Obchodní řetězec Billa se pro TN.cz k případu vyjádřil. "V rámci společnosti máme velmi dobře propracovaný systém logistiky, kterým garantujeme nepřerušený teplotní řetězec a zachování kvality potravin po celou dobu přepravy zboží ze skladu až na prodejny. V tomto případě šlo o pochybení zaměstnanců prodejny, kteří tuto směrnici porušili," uvedla mluvčí Billy Dana Bratánková.

"Zboží, které bylo evidentně vystaveno vysokým venkovním teplotám, bylo okamžitě staženo z prodeje a bude nahrazeno novým. Pracovníci jednotlivých úseků byli znovu proškoleni, jak se zbožím zacházet a předcházet podobným situacím. Já osobně věřím, že se tato situace již nebude opakovat," dodala mluvčí.

V horkém počasí je správné skladování potravin dvakrát tak důležité - teplo a přímé sluneční světlo je totiž znehodnocuje. Rychleji se kazí, může dojít ke změně barvy, chuti, případně k množení bakterií či uvolňování nebezpečného antimonu z PET lahví do tekutiny.

Na etiketě každého nápoje, od sladké Coca Coly, přes mléko, až po neslazené přírodní minerální vody, stojí, že nesmí být vystavovány přímému slunečnímu světlu. "Uchovávejte v chladu a chraňte před přímým slunečním světlem," stojí na obalu perlivé vody Aquily. "Skladujte v suchu a chraňte před teplem," píše se na krabici polotučného trvanlivého mléka.

Na špatně skladované potraviny před prodejnami Billy a příklady etiket se můžete podívat v následující galerii

Některé zboží před prodejnami v Dolních Chabrech i Krakově leželo i další den, i když v menším množství. Na paletách vedle parkoviště se nadále pražilo například mléko, které bylo kromě horka a sluníčka vystaveno také sobotním bouřkám a dešťům. "Dle informací manažerky kvality a hygieny jde o stejné zboží, které jste zde viděli již včera a které bylo odepsáno. Z tohoto důvodu zůstalo i na rampě, aby mohlo být v následujících hodinách odvezeno zpět na centrální sklad a zlikvidováno. Vedoucí prodejny jej měl také označit jako zboží neurčené k prodeji, což věřím, že se i stalo," vyjádřila se k této skutečnosti mluvčí Billy.

"Mohu ubezpečit všechny naše zákazníky, že toto zboží se do prodeje nedostane a v průběhu zítřejšího dne bude nahrazeno novým," dodala.