Plošné testy na Covid-19: Co vás čeká a co tím získáte. PŘEHLED

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) od středy zahajují projekt hromadného testování české populace na Covid-19. Studie kolektivní imunity má odhalit podíl nakažených obyvatel Česka. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) by se mělo testování týkat až 27 tisíc lidí. Výsledky by měly být známé v průběhu května.

Co to vlastně je a od kdy to platí?

Studie pod záštitou ministerstva zdravotnictví a ÚZIS má za úkol ověřit, jak si Česko aktuálně stojí v rámci koronavirové epidemie a má pomoci rozhodnout o dalších krocích, vedoucích ke snížení dopadu této nákazy.

Testování bude probíhat v období dubna až května 2020. Samotné testy účastníků pak od 23. dubna do 30. dubna 2020 na předem určených místech. Za zvláštních podmínek budou probíhat testy v dříve v rámci karantény uzavřených obcích Uničov a Litovel. Tam se bude testovat po dobu zhruba dvou týdnů, počínaje 24. dubnem 2020.

K čemu je to dobré?

Studie má pomoci lépe určit rozsah šíření koronaviru. Vyšetření odhalí přítomnost protilátek v krvi a napomůže také zpřesnit procento lidí, kteří sice nevykazují příznaky onemocnění, přesto se však nakazili. K testování respondentů se bude používat rapid-test. Ten dokáže detekovat právě přítomnost protilátek proti viru SARS-CoV-2. Neumí však odhalit časnou infekci, protilátky se objevují zhruba dva týdny od případné nákazy. Výsledky se účastníci testování dozví od pracovníka, který prováděl odběr, do zhruba půl hodiny od provedení testu.

"Je to proto, aby se zachytili ti lidé, kteří případně nemocí prošli, nebo ji v sobě mají a neví o tom. Aby se zjistila promořenost a imunita. Lidé tak mohou zjistit, na čem jsou. Jde o pečlivě vybranou skupina lidí dle lokalit, s rozdílným stupněm zásahu nemocí v dané lokalitě," řekla Lenka Svobodová, mluvčí ÚZIS.

Kdo se může přihlásit? Je to povinné?

Účast na studii není povinná a zúčastnit se může každý občan ČR od 18 do 89 let. Mezi seniory se pro účely studie počítají již lidé od 60 let, nikoli od 65, jako je tomu v případě vládních nařízení. Jako děti jsou vnímáni lidé od 18 do 17 let včetně. Pro oblast hlavního města Prahy a Brna a okolí se mohou do testování zapojit také děti ve věku od 8 do 17 let.

Zúčastnit se mohou pouze ti lidé, kteří nemají žádné akutní zdravotní problémy a nevykazují žádné z příznaků koronaviru. Nesmí mít zvýšenou teplotu, potvrzenou diagnózu Covid-19 a musí mít trvalý nebo přechodný pobyt na území Česka. Příslušné formuláře vztahující se k účasti na studii naleznete na tomto odkazu.

S možným nedostatkem zástupců konkrétní věkové skupiny garanti studie počítají. "Je možné, že některá skupina respondentů bude chybět. Často se hlásí hlavně maminky s dětmi, muži výrazně méně," upřesnila Svobodová.

Kde to bude probíhat?

"Říká se tomu studijní stany, v žádném případě nejde o stany, kde jsou testovaní lidé s nákazou. Tyto testy jsou určené pro lidi, kteří nemají žádné příznaky a viditelně tím onemocněním neprošli," dodává Svobodová.

Jedním z míst, kde se bude testovat pro účely studie, je Praha. Tam budou umístěny tři odběrové stany ve třech lokalitách. Otevírací doba všech tří stanů bude od 10:00 do 20:00 a jednotlivá odběrná místa budou určené konkrétním věkovým skupinám. Na Náměstí Míru a v Zítkových sadech (vedle budovy ministerstva zdravotnictví) budou testovány pouze věkové kategorie 18-59 let. Stan umístěný v Kateřinské zahradě (areál psychiatrické kliniky VFN) bude v době od 10:00 do 15:00 dostupný pouze pro seniory, tedy osoby starší 60 let. Poté od 15:00 do 20:00 bude k dispozici jen pro děti a dorost.

V Brně budou zřízeny hned dva odběrové stany. Jeden bude na Moravském náměstí a druhý na parkovišti univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Bohunicích. Otevírací doba studijních stanů bude od 8 do 18:00 hodin. Mezi 8. a 10. hodinou budou přednostně testováni lidé od 60 let a starší.

Dvě odběrná místa budou umístěna také v Olomouci, obě v prostoru před hypermarketem Globus vedle obchodního centra Olomouc City. Otevřené budou od 8:00 do 18:00, přičemž doba od 8. do 10. hodin bude přednostně vyhrazena pro respondety 60+. Jeden odběrový stan bude v provozu také v Litoměřicích. Kam přesně bude umístěn, ještě garanti studie upřesní.

Speciální podmínky budou panovat v oblastech Litovle (prostor před supermarketem Billa) a Uničova (vedle náměstí Osvobození), kde bude testování probíhat rovněž. V každé z obcí bude umístěn jeden studijní stan s otevírací dobou od 8 do 18 hodin. Doba 8:00 až 10:00 bude opět vyhrazena pro seniory starších 60 let.

Právě oblast Uničova a Litovle budou prý sloužit jako model populace, ve které došlo zřejmě k nejmasivnějšímu šíření Covid-19 na území Česka. Zájemcům o účast na studii bude odebrána žilní krev, ze které bude proveden rychlotest. Pokud účastník nebude s odběrem krve z žíly souhlasit, vzorek bude odebrán z bříška prstu jako při vyšetření u lékaře.

Jak vyšetření probíhá?

Respondenti se pracovníkům odběrového místa prokážou dokladem totožnosti nebo kartičkou pojištěnce. Následovat bude měření tělesné teploty a přiblížení informací o samotném projektu. Pokud bude mít účastník testu nějaký dotaz, pracovníci mu ho zodpoví.

Nezbytnou součástí zařazení do studie je také vyplnění a podepsání Informovaného souhlasu, Souhlasu se zpracováním osobních údajů a vyplnění krátkého dotazníku. Poté následuje odběr krve, a to buď kapilární (z bříška prstu), nebo žilní (v případě Olomouce, Litovle a Uničova). Ihned bude následovat vyšetření protilátek proti SARS-CoV-2, tedy rapid-test. Výsledek bude známý do zhruba 20 minut.

Co když bude výsledek pozitivní?

V případě, že se výsledek na přítomnost protilátek proti Covid-19 ukáže pozitivní, bude respondent vyzván k odběru vzorků z horních cest dýchacích. Na základě jich je možné potvrdit přítomnost viru. Pokud účastník odběr vzorku z nosohltanu odmítne, bude nahlášen krajské hygienické stanici.

Pozitivní účastník také obdrží leták s informacemi o dalším postupu a zdravotníci mu doporučí vhodná opatření proti šíření případné infekce. Výsledek stěrů z horních cest dýchacích je podle informací hygieniků známý do dvou dnů. Pokud se druhý stěr ukáže jako negativní, informuje o něm telefonicky pracovník příslušné laboratoře. Znamená to, že se daný člověk s virem Covid-19 nejspíš setkal již dříve, ale již není nakažlivý a nemusí tak dodržovat další speciální opatření.

V případě pozitivního nálezu se testovaný výsledek dozví od pracovníka příslušné krajské hygienické stanice, který ho bude informovat o dalším postupu. Izolace a důsledná karanténa jsou však v tomto případě nevyhnutelné.

Co z toho budu mít, když se nechám otestovat? Dostanu za to něco?

Účast na studii je zdarma a případné finanční odměny se nedočkají ani sami respondenti. To jediné, co si účastník studie z vyšetření odnese, je jistota, jak je na tom z hlediska nákazy koronavirem. Pro uvědomělé dobrovolníky může být odměnou také hřejivý pocit, že pomohli potenciálně užitečnému projektu.

"Smyslem je, že účastníci udělají něco pro vlast a sami zjistí, jestli nemocí případně neprošli, jestli mají protilátky. Je to však zadarmo, nic víc z toho mít nebudou," uzavřela Svobodová.

Podívejte se na záznam tiskové konference. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) oznámil start studie kolektivní imunity: