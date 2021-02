Právníci: K nákupu testů pro školáky není nouzový stav potřeba

Vrátí se maturanti a žáci posledních ročníků škol do lavic skutečně už v březnu? A budou je po Velikonocích, tedy od 6. dubna následovat i všichni zbývající školáci a studenti? Odpovědi na otázky, které teď trápí statisíce rodičů, zatím nezná ani ministerstvo školství. Hrozby některých politiků, že bez nouzového stavu není možné rychle nakoupit testovací sady, aby se žáci mohli vrátit do lavic, ale můžou být liché.

Jediná jistota, kterou teď mají rodiče, je to, že jejich děti se nevrátí do školních lavic ani v pondělí, a to bez ohledu na to, jestli v ČR bude nebo nebude platit nouzový stav. Právě od tohoto data se budou veškerá opatření řídit výhradně zákonem o ochraně veřejného zdraví. A protiepidemickým systémem (PES) pro školství.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) by přitom chtěl, aby se mládež ve školách pravidelně podrobovala testování na virus SARS-CoV-2. Dokonce to vypadá, že tím podmiňuje svůj souhlas s otevřením škol, přestože velká část rodičů časté testování svých dětí rozhodně odmítá. Jak by takové testování vypadalo, ještě není jasné.



"Výchozí materiál ministerstva školství, který se týká testování ve školách, a který by umožnil prezenční výuku, je nyní rozpracováván Ústředním krizovým štábem. Tedy se všemi aktéry, mimo jiné resorty zdravotnictví a vnitra, ale také ve spolupráci s českou velvyslankyní v Rakousku, kde se chce ČR ohledně testování inspirovat," sdělilo TN.cz v pátek tiskové oddělení ministerstva školství.

Rakousko používá jednoduché testy, které zvládají i školáci. Po příchodu do školy dostávají testovací sadu, přičemž stěr si provádějí sami, a to jen na kraji nosní dírky. Takové testování je rozhodně nebolestivé. V řádu několika desítek minut pak znají výsledek.



Není přitom pravděpodobné, že by miliony testovacích souprav nakupovalo přímo ministerstvo. "Ministerstvo to nepochybně přehodí na ministerstvo zdravotnictví, potažmo na šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD)," řekl TN.cz zdroj obeznámený se zákulisím rozhodování.

Ministr vnitra ale opakovaně prohlásil, že bez nouzového stavu by se výběrové řízení na dodavatele testů výrazně protáhlo. A tudíž by se zdržel i samotný návrat dětí do škol.

Ovšem právníci, které redakce TN.cz oslovila, nad takovým tvrzením kroutí hlavami. "Mám za to, že cesty, jak to rychle vyřešit, existují i bez nouzového stavu," řekl například Pavel Kolesár s poukazem na zákon o zadávání veřejných zakázek.

Další právníci upozornili na paragraf umožňující tzv. jednací řízení bez uveřejnění. To je možné "v krajně naléhavém případě, který zadavatel nezpůsobil a ani nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení". A mnozí politici toto ustanovení ve svých úřadech hojně využívají.



Návrat do škol má být prý podmíněn pravidelným testováním. Podívejte se na reportáž TV Nova: