Právníci se dál hádají o nouzový stav. Tohle se stane, když ho soud zruší

Jestli je vyhlášení nouzového stavu protiústavní, se neshodnou ani politici, ani ústavní právníci. Kritici tvrdí, že jde de facto o prodloužení stávajícího nouzového stavu, které ale Sněmovna minulý týden zamítla.

"Nový nouzový stav tak, jak byl vyhlášen, tedy na základě dohody hejtmanů s premiérem Babišem, je prostě totéž, co bylo předtím - a to je ten problém. Takhle je to ústavně na hraně," myslí si politolog Jiří Pehe.

"Vůle Sněmovny je odchylná od vůle vlády. Se způsobem vyhlášení nouzového stavu nesouhlasím a domnívám se, že je v rozporu s ústavním zákonem," přizvukuje Ondřej Dostál - advokát se specializací na zdravotnické právo.

Objevují se ale i opačné názory. "Ta situace je ústavně obhajitelná. Ústavní zákon ukládá státu ochranu životů a zdraví občanů ČR. To ukládá vládě a ta má povinnost konat. A to i za situace, že to Poslanecká sněmovna vidí odlišně," zastává se kabinetu ústavní právník z Právnické fakulty Univerzity Karlovy Jan Kudrna.

Podle některých advokátů je ale nové vyhlášení nouzového stavu jasným obcházením a ohýbáním Ústavy. "Tady je třeba říci, že dochází k obcházení zákona, je to obezlička ze strany vlády, nečiní tak sama, má oporu hejtmanů. Je to postup, který není nesporný," upozorňuje člen legislativní rady vlády Aleš Gerloch.

"Podle mě je to protiústavní, protože zákon o bezpečnosti jasně říká, že vláda může nouzový stav vyhlásit a prodloužit pouze se souhlasem Poslanecké sněmovny," domnívá se ústavní právník Jan Wintr.

Podle advokátů stačí, aby Sněmovna našla nadpoloviční většinu, nebo aby senátoři či poslanci podali návrh k Ústavnímu soudu a ten jim vyhověl - tím by došlo ke zrušení nouzového stavu. Sněmovní opozice zatím až na hnutí SPD Tomia Okamury vyčkává - on přitom už shání hlasy.

Zatím ovšem není jasné, jestli se Ústavní soud bude nouzovým stavem zabývat. Pokud by se to ale stalo a soudci potvrdili, že šlo o protiústavní krok, hrozilo by například, že veškeré postihy v době, kdy takový stav trval, by byly neplatné. A stát by musel například vracet vybrané pokuty.

Do sporu se vložila dokonce přímo Česká advokátní komora (ČAK). "V souvislosti s vyhlášením "nového" nouzového stavu ČAK upozorňuje na zcela zjevné obcházení účelu a smyslu zákona postupem, který není zákonem předvídán a který nelze ospravedlnit ani sledováním legitimního cíle, jakým je ochrana veřejného zdraví," uvedla komora v prohlášení.

Na členy vlády míří trestní oznámení a padají také první žaloby. "Žalobu jsme podali proto, že vláda porušila ústavní zákon. Základem je to, že vláda obešla Poslaneckou sněmovnu, žádáme, aby se politici domluvili," informoval za svého klienta právník Norbert Naxera.