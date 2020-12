PŘEHLED: Jak to bude se sportem a kulturou? Co je zakázané a co se smí

Ve čtvrtek se sice přísné restrikce rozvolní, omezení ale budou i nadále citelná. Sport a kultura se i od čtvrtka musí obejít bez diváků, v posilovnách pak může najednou cvičit pouze 10 lidí. To stejné platí pro společný zpěv. Redakce TN.cz připravila přehled všech nových nařízení.

Hromadné akce do 10 lidí uvnitř a do 50 venku mají od čtvrtka zelenou. Česko se totiž přesune do třetího stupně systému PES.

"Shodli jsme se jednomyslně. Domníváme se, že dojde k dalšímu zlepšení situace," komentoval rozhodnutí ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Po několika týdnech se tak za přísných hygienických podmínek otevřou bary nebo obchody. A rozsáhlá omezení se dotknou především sportu a kultury. Jaká přesně budou?

SPORT

Profesionální i amatérské sportovní soutěže se mohou konat výhradně bez přítomnosti diváků. Ve vnitřních prostorech, jako jsou tělocvičny, hřiště, kluziště, posilovny nebo fitness centra, může cvičit jen 10 lidí najednou. A to pouze individuálně.

Výjimku má sport ve školách, školských zařízeních nebo na vysokých školách.

Pro ty, kteří mají sport jako práci, platí, že uvnitř i venku může být na jednom sportovišti jeden tým nebo jedna skupina dlouhodobě společně trénujících. Pro amatérské sportovce ale platí omezení přítomnosti jen 10 lidí. Venku spolu mohou sportovat dva týmy nebo dvě skupiny.

Rekreačních sportovců může být uvnitř opět nanejvýš 10, přičemž na 15 metrů čtverečních může připadnout jen jeden člověk. Venku, stejně jako u amatérských sportovců, mohou být dva týmy nebo dvě skupiny.

Fitness centra

Lidé v posilovnách a fitness centrech musejí dodržovat přinejmenším dvoumetrové rozestupy. Opět platí omezení jednoho člověka na 15 metrů čtverečních uvnitř, skupinové aktivity jsou možné pouze do 10 lidí. Nutné je rovněž nasadit si roušku.

Koupaliště

Pokud se nejedná o zdravotní služby, může být ve venkovních prostorech umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence, brouzdaliště), wellness center nebo solárií nanejvýš 50 lidí. Uvnitř pak pouze jeden člověk na 15 metrů čtverečních. Skupinové aktivity jsou povoleny do 10 lidí. Parní sauny nebo saunové ceremoniály jsou zakázané zcela.

KULTURA

Koncerty, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté se nesmějí konat za přítomnosti diváků. Roušky mohou umělci odložit pouze při zpěvu nebo hraní.

Pokud je součástí představení zpěv, na jevišti či zkušebně nesmí být počet účinkujícíách vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy dělený čtyřmi.

Hráči hudebních nástrojů musejí dodržovat rozestupy přinejmenším 1,2 metru. Každý hráč na smyčcové nástroje musí mít svůj vlastní notový pult, pokud je k tomu uzpůsoben prostor.

Společně zpívat může nanejvýš 10 lidí uvniř, i když by šlo o práci nebo podnikání. Výjimku mají domov a mateřské školy.

Celé vládní nařízení si můžete stáhnout tady:

Krizové opatření vlády o hromadných akcích [pdf]

Podívejte se na reportáž TV Nova a systému PES a sportu: