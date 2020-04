Roušky, pivo v kelímku! Tato nařízení stále musíte dodržovat! PŘEHLED

Nouzový stav je prodloužen až do 17. května, to znamená, že stále musíme počítat s řadou omezení a nařízení. Co vše aktuálně platí?

Některá opatření se postupně rozvolňují, jiná ale nadále platí. Je třeba udržovat si v nich přehled, kromě rizika nákazy se vystavujete i konfliktu se zákonem a nemalé pokutě.

Omezení pohybu a rozestupy

Důležité je dodržovat především omezení volného pohybu. Vláda stále radí držet se doma, je-li to možné, a venku se zdržovat jen po dobu nutnou k dopravení se do práce, do obchodu, nebo k návštěvám rodiny či lékaře. Pobývat na veřejně dostupných místech lze nově nejvýše v počtu deseti osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, či účasti na pohřbu. Na veřejných místech je třeba dodržovat odstup od jiných osob nejméně 2 metry.

Od 24. dubna se mohou scházet různé spolky a sdružení, ovšem v počtu nejvýše 10 osob, navíc za stanovených podmínek. Více lidí může dorazit na bohoslužby, při nich je povoleno 15 osob, ovšem také za přesně definovaných podmínek (rozestupy, vynechání žehnání se svěcenou vodou apod.). V obchodech a na úřadech sledujte omezení na počet osob, které mohou být naráz přítomny v prodejně, dodržujte rozestupy stanovené pomocí značek na zemi. Používejte roušky, doporučené jsou i rukavice, ochrané brýle a užití dezinfekce.

Nošení roušek

Nadále je zakázán pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez zakrytí nosu a úst. Výjimku mají děti do dvou let, osoby se závažnými poruchami autistického spektra, řidiči ve veřejné dopravě v oddělené kabině a osoby v uzavřeném vozidle, jsou-li všichni členy společné domácnosti.

Se zmrzlinou a pivem do kelímku hazardujete

Právě kvůli rouškám je povolené konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení. Osvěžit se při sportu nebo sníst na výletě housku můžete, možnost sednout si v parku a vypít několik piv už to ale neznamená. Cokoli, co si koupíte u výdejového okénka, byste měli konzumovat alespoň 10 metrů od něj, abyste si zajistili distanc od dalších osob.

Otevřených provozoven přibývá, počítejte ale se změnami

Kromě prodejen potravin, galanterií, čerpacích stanic či hobby marketů má otevřeno stále více dalších provozoven. Zelenou již dostaly farmářské trhy, řemeslné prodejny, autosalóny a autobazary, autoškoly, knihovny, zoologické a botanické zahrady, turistická informační centra a provozovny do 2 500 m2, pokud nejsou v nákupních centrech nad 5 000 m.

Počítejte ale s tím, že zde může být omezenější nabídka a větší počet omezení a zákazů. V obchodech s oblečením si zboží například nesmíte zkoušet, v zoo se nedostanete do vnitřních prostor.

Nejdéle si počkáme na hospody, hotely i divadla

Všechny dosud uzavřené provozovny mají otevřít ve dvou etapách v průběhu května. Nejprve 11. května otevřou všechny provozovny v nákupních centrech a provozovny nad 2 500 m2. Činnost mohou obnovit holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby.

11. května se otevřou také muzea, galerie a výstavní síně a venkovní prostory zámků, hradů a skanzenů. Jejich vnitřní prostory smějí otevřít až v pondělí 25. května, kdy seznam rozšíří také divadla a ostatní kulturní aktivity nebo vnitřní prostory zoologických a botanických zahrad. Sledujte ale vždy oficiální stránky těchto institucí, ne všechny se na tyto temríny stíhají připravit a mohou si termín otevření posunout.

Restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky či pivotéky otevřou nejprve 11. května venkovní zahrádky a výdejní okénka, 25. května pak i vnitřní prostory. Ke stejnému datu svou činnost obnoví ubytovací zařízení, taxislužby a živnosti, při kterých je porušována integrita kůže (tetování, piercing). 25. května by snad mohla otevřít také kina a bazény, o těch se rozhodne na základě vývoje epidemiologické situace v zemi.

Letošní léto se pak bude muset obejít bez velkých kulturních, společenských a sportovních akcí. Konak se sice budou moci od 25. května, ovšem v omezených podmínkách a zřejmě s maximální účastí 200 osob, i zde vláda přesnou podobu zatím nestanovila. To by bylo pro většinu organizátorů likvidační, proto někteří již nyní ohlašují, že letošní ročníky pravidelných akcí neuskuteční. Nebude tak například Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech nebo hudební festival Rock for People.

Sportovat smíte, ale s omezením

Na venkovních sportovištích, v parcích a v přírodě je třeba mít zakrytá ústa. Nařízení neplatí, pokud je zajištěn nejméně dvoumetrový odstup od jiných osob, nebo jste odděleni fyzickou překážkou, například plotem nebo stěnou.

Od pondělí 27. dubna jsou již otevřená fitness centra a posilovny, ovšem bez možnosti využívat zázemí, tedy šatny či sprchy, s výjimkou toalet. Je omezený počet cvičících, počítá se 10 m² pro jednu cvičící osobu, na skupinových lekcích smí být maximálně osm lidí. Zakázaný je fyzický kontakt, a to i mezi trenérem a klientem. Roušky musí mít jak personál, tak návštěvníci, prostory se navíc musí důsledněji a pravidelně větrat a dezinfikovat. Wellness zařízení, sauny a masérské služby otevírají až 11. května.

Svatby jen v malém

Svatby se smějí konat, ovšem je do 10 lidí, do nichž se započítává i oddávající a matrikářka. Všichni až na nevěstu a ženicha musejí mít roušky, platí i další specifické hygienické podmínky.

K porodu ano, na návštěvu ne

V nemocnicích nadále platí zákaz návštěv pacientů na lůžkových odděleních, s výjimkou nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností a návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Tatínci (nebo osoby žijící s rodičkou ve společné domácnosti) u porodu být opět smějí, ovšem nesmí vykazovat příznaky nemoci a musejí mít chirurgickou roušku, nikoli látkovou. Porod navíc musí probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, pokud porodnice tuto možnost nemá, přítomnost tatínka povolena nebude.

Školy se otevírají, ale jen někomu

Postupně se otevírají školy, ovšem nikoli pro všechny žáky a studenty. Již od 27. dubna smějí konzultovat studenti vysokých škol, individuálně smí docházet na zkoušky a do knihoven. 11. května se k nim přidají letošní maturanti a studenti konzervatoří, jazykových škol a VOŠ, které čekají absolventské zkoušky. 25. května se otevřou základní školy pro omezený počet žáků výhradně prvního stupně. Podrobný harmonogram naleznete ZDE. Školní rok se navzdory omezením a nepřítomnosti studentů ve školách uzavře jako obvykle, známkovat by se ale mělo mírněji, leckde jen slovně, některé předměty se vynechají.





Kdo se do školy stihne vrátit, je již jasné. Jak bude výuka probíhat, se ale ještě ladí. Podívejte se na reportáž:

Hranice nejsou otevřené všem

Nadále platí zákaz vstupu na území České republiky pro všechny cizince, kteří u nás nemají přechodný nebo trvalý pobyt. Výjimku mají pracovníci mezinárodní dopravy, přeshraniční pracovníci (pendleři), případně další osoby, je-li to v zájmu České republiky.

Výjimku mají také některé firmy, které smějí přijímat cizince za účelem ekonomické činnosti. Musí jim ovšem zajistit ubytování, lékařskou péči, dopravu ze státní hranice do místa ubytování a dopravu mezi místem ubytování a pracovištěm, či návrat zpět do země původu v případě ztráty zaměstnání.

Pokud se do Česka vrací Češi či osoby se zde platným povolením k pobytu, musejí doložit potvrzení o absolvování testu na koronavirus, které si zajišťují na vlastní náklady a smí být maximálně čtyři dny staré. Jinak se musí uchýlit do čtrnáctidenní karantény.

Z Česka mohou Češi vycestovat bez omezení, musí si ale zjistit, zda jim zahraniční země povolují vstup, případně za jakých podmínek. Informace lze nalézt i na stránkách ministerstva zahraničí. Jsou nám například uzavřené hranice s Polskem a Slovenskem, do Rakouska se dostanete jen na vybraných hraničních přechodech. Do Německa se dostanete jen ze závažných důvodů, jako je návštěva lékaře, nikoli na nákupy, setkání s rodinou nebo za účelem turismu. Letecky se z Česka dostanete do Bulharska a Běloruska.