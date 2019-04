Prezident dnes jmenuje nové ministry, lidem vadí Benešová

Jmenování nových ministrů by se mělo odehrát na Pražském hradě ve dvě hodiny. Prezident zároveň jmenuje do funkce místopředsedkyně vlády Alenu Schillerovou. Místopředsedou vlády bude jmenován také Havlíček. Celou akci budete moci sledovat živě.

Část veřejnosti se obává, že by nová ministryně mohla ovlivnit kauzy kolem premiéra Andreje Babiše, který ji do funkce nominoval. Benešová to však odmítá.

Nejvíc lidí protestovalo v Praze. Průvod se vydal z Hradčanského náměstí přes Karlův Most až na Staroměstské náměstí. Tam, podle organizátorů dorazilo na patnáct tisíc lidí.

Za nezávislost justice protestovali také v Brně, Olomouci, Liberci, Jihlavě, Ostravě či Českých Budějovicích. Celkem se demonstrace konaly ve sto dvou městech po celé republice.

Demonstrace svolal spolek Milion chvilek pro demokracii. Pokud dnes prezident Benešovou jmenuje a ta na ministerstvo spravedlnosti skutečně nastoupí, budou se protesty za týden opakovat.