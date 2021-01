Projde druhé rouškovné pro důchodce? Tohle chtějí šéfové stran

Příspěvek 5000 korun poprvé vláda schválila v minulém roce, již tehdy se z opozice ozývaly hlasy, že bylo rouškovné úplatkem před podzimními krajskými volbami. Podobně je tomu i nyní.

"Tato vláda je u moci už osmý rok. Místo toho, aby předložila systémovou důchodovou reformu, ad hoc se pokouší uplácet voliče před volbami. Jsme připraveni se bavit o opravdové důchodové reformě, která zajistí důstojné důchody – a to i v budoucnu dnešním mladým lidem. Odmítáme se však bavit o předvolební kampani ČSSD, která není opřená o realitu," reagoval předseda ODS Petr Fiala.

Že jde o předvolební kampaň, si myslí i předseda Pirátů Ivan Bartoš: "Doufám, že se paní Maláčová jen tak uřekla a vláda v tuto chvíli neřeší volby, ale žalostný stav nezvládnutí epidemie českou vládou," zveřejnil na sociálních sítích.

Možnou podporu rouškovného nevyloučil předseda KDU-ČSL Marian Jurečka, podle něj je ale nutné předložit data, aby se mohly vyhodnotit dopady inflace a spotřebního koše.

"Pokud by se opravdu ukázalo, že ta inflace a ten spotřební koš u seniorů rostou rychleji, než byly ty finance, které jsme tady seniorům schválili v rámci rouškovného na podzim loňského roku, v rámci zvýšení důchodů, v rámci pravidelné valorizace, tak se o tom pojďme bavit, ale rozdávat tady každého čtvrt roku peníze v situaci, kdy si na to půjčujeme a budou to platit naše děti, není zodpovědně," uzavřel Jurečka.

"Hnutí SPD prosazuje zvyšování podpory invalidním a starobním důchodcům, nicméně tím skutečně systémovým řešením je návrh SPD na uzákonění minimálního důstojného důchodu v úrovni hranice chudoby," vysvětlil předseda SPD Tomio Okamura s tím, že na podporu důchodců a pracujících v rozpočtu finance jsou, vláda ale podle něj odmítá škrtat některé zbytečné výdaje.

K mimořádnému příspěvku se vyjádřila v rozhovoru pro TV Nova i ministryně Maláčová. I ona souhlasí s tím, že je nutná důchodová reforma, kterou ČSSD považuje za spravedlivou prioritu. Pokud by se ale letos zdražovalo jako minulý rok, tak sociální demokracie příspěvek navrhne. Nyní je ale podle ní na diskuzi například o výši příspěvku ještě brzy.

