První tiskovka Tálibánu: Slíbil ženám práva, nikomu se prý mstít nebude

Tálibán nepřestává překvapovat. Hnutí, které je na seznamu teroristických organizací, uspořádalo živou tiskovou konferenci. Žádné výhrůžky násilím se nekonaly. Mluvčí Tálibánu zopakoval, co celý svět poslouchá už dva dny. Že chce navázat diplomatické vztahy, i to, že ženy budou smět studovat.

Na konferenci mimo jiné zaznělo, že ženská práva jsou pro Tálibán důležitá a ženy budou moci nadále studovat a pracovat. To ale pouze v rámci islámského práva.

Jak rozsáhlá práva budou ženy v Afghánistánu mít, můžeme zatím pouze odhadovat. Na západ už se dostávají zprávy o prvních územích, která ženám nakazují nosit burku. První otázku na konferenci ale příhodně směla položit právě žena.

"Afghánský lid, který využil svého zákonného práva, po 20 letech džihádu dokázal vzít svou svobodu a očistit svou zemi od okupace a okupantů," prohlásil mluvčí Tálibánu Zabíhulláh Mudžáhid.

Mudžáhid, který téměř celou konferenci vedl, je už několik let záhadnou osobností. O jeho životě se téměř nic neví. Podle výpovědí novinářů ale za Tálibán mluví už delší dobu.

Z celé konference vychází, že Tálibán hledá hlavně mír. Spolupracovníkům Američanů prý pomsta nehrozí a mohou vylézt ze svých úkrytů. "Nikdo z hnutí vám neublíží, všem je odpuštěno," ujistil mluvčí Afghánce.

Ti, co utekli se prý mohou vrátit do země, aniž by jim hrozilo nebezpečí. Jak vážně Tálibán tato ujištění myslí, ukáží až následující dny. Na tiskové konferenci Mudžáhid také uvedl, že Tálibán aktivně pracuje na sestavení nové vlády.